For ett år siden satte KrF i gang et arbeid med nye etiske retningslinjer, som nå er ute på høring. Det har vært viktig å gå grundig til verks, og vi har brukt lang tid på arbeidet.

Her gjøres det blant annet klart at:

1) KrF har nulltoleranse for trakassering og diskriminering, maktmisbruk og annen kritikkverdig adferd fra tillitsvalgte, folkevalgte eller ansatte i partiet.

2) Ved varsling skal det reageres med en gang gjennom et robust og fortrolig varslingssystem.

3) Detaljerte prosedyrer skal følges for hvordan alle saker skal håndteres, der varsler får trygghet og beskyttelse. Den det varsles mot, skal også høres.

4) Den som bryter regelverket, møtes med klare reaksjoner gjennom er hierarki av sanksjoner, avhengig av sakens karakter og alvorlighetsgrad.

Konsulterer med fagpersoner

I utarbeidingen har KrF konsultert med flere eksterne fagpersoner med spesiell kompetanse på feltet. Det vil vi fortsette med, også i håndtering av varsler, slik Julia Sandstø etterlyser i Aftenposten 8. februar.

Ved varsler om grenseoverskridende og invaderende adferd, uønsket oppmerksomhet, seksuell trakassering og seksuelle overgrep, og trakassering for øvrig, oppnevnes en ekstern kompetansegruppe på tre fagpersoner med mye erfaring for å bistå generalsekretær i håndtering av varsler.

Gruppen vil ha ansvar for å kartlegge situasjonen gjennom samtaler med de involverte og bidra til best mulig kvalitet på håndteringen. Slik har vi etablert prosedyrer i situasjoner der den ansvarlige for håndteringen viser seg å være inhabil.

Vi beklager

Uten å gå inn i forholdene Julia Sandstø varslet om for to år siden, hverken var eller er det greit at hun som 18-åring ble utsatt for trakassering fra sin partifelle i slutten av 20-årene.

Selv om saken ble tatt på dypeste alvor også da, beklager vi igjen at vi ikke har klart å ivareta henne godt nok. Vi har lært mye av hennes tilbakemeldinger, og det har vi tatt med i arbeidet med nye etiske retningslinjer i KrF.

