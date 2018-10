Kort sagt, onsdag 3. oktober

Noe hvitt til kaffen

Jeg vil gjerne legge inn et lite forsvar for utlendinger som arbeider på restaurant. Når en gjest ber om «noe hvitt» til kaffen bruker vedkommende et sært og gammeldags uttrykk for å ønske seg fløte til kaffen. Jeg synes ikke det er rart at det ble møtt med: «Could you please speak English?» Servitøren har antageligvis aldri hørt det uttrykket før.

Rosemary Hauge, Oslo

Å omfavne det gamle

Bernt Hagtvet påpeker i en kronikk i Aftenposten hvorfor vi er nødt til å omfavne demokratiet. Men hvorfor omfavne et system som har ført oss dit vi er i dag? Det representative demokratiet gir ikke innbyggerne direkte innflytelse. I stedet velges de som skal ta beslutningene. Dette gir innbyggerne frihet fra å bruke tid på politikk man ikke interesserer seg for. Det har derimot også negative følger.

Når politikken skal overlates til de få, skapes et skille mellom innbyggere og politikere, som i flere land har ført til politikerforakt. Det har gitt Trump presidentembetet og populistpartier regjeringsmakt. Men hva slags løsninger finnes? Hvordan kan vi skape tillit mellom innbyggere og politikere og hindre antidemokratiske krefter fra å benytte seg av de demokratiske institusjonene vi vil omfavne? Borgerpanel kan være en løsning.

Et borgerpanel er et utvalg innbyggere som skal gi råd i politiske saker. Dette kan redusere politikerforakt og populisme, og gi innbyggerne en reell følelse av å bli hørt. Ved å inkludere borgerpaneler vil det representative demokratiet lettere kunne omfavnes.

Thomas Myksvoll, PhD-stipendiat og styremedlem i HSB

Replikk i Torgersen-saken

Pensjonert høyesterettsadvokat Sverre Thune har et innlegg i Torgersen-saken den 28. september, hvor han reiser spørsmål om vitneprovet fra Ørnulf Bergersen er behandlet i begjæringen om gjenåpning. Det er behandlet, jf. s. 166-177, jf. også den grundige utredning av tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie, i bilagsbind C s. 414- 441.

Forklaringen har aldri vært tillagt vekt av hverken lagmannsrett, Høyesteretts kjæremålsutvalg eller av Gjenopptagelseskommisjonen. I tillegg reiser Thune spørsmål om behandlingen av spørsmålet om Torgersen var sammen med en kvinne. Dette er behandlet i begjæringen s. 173–188 og grundig utdypet i et innlegg av 11. januar i år. Torgersens retur til sentrum er behandlet i begjæringen på s. 144–147. Innleggene ligger på www.torgersensaken.no

Cato Schiøtz, advokat

Feil om Obama

Kommentator Joacim Lund har en underlig kommentar om Barack Obama 26. september, fylt med eksempler som er misvisende for helheten i Obamas politikk. Innenfor energipolitikken omtaler han bl.a. to «skandaløse» konkurser og avslutter med «og slik fortsatte det». Feil. Disse to utgjorde bare 1 prosent av Obamas låneprogram for fornybar energi og 85 prosent av alle konkursene. Den ene var en batterifabrikk som ble solgt på internasjonal auksjon der kineserne bød mest.

Lund skriver derimot «solgt til kineserne for en slikk og ingenting», som om den ble gitt bort av Obama og at de tok teknologien. Nei: Den ble refinansiert av kineserne og fungerer utmerket på samme sted. Lund viser liten forståelse for bedrifters eget ansvar og rammevilkårs betydning når han nærmest gir Obama et personlig ansvar for konkursene. Dette låneprogrammet som Lund kritiserer er blitt vurdert i Scientific American som noe av det viktigste Obama gjorde for klimaet. Eksempler derfra er bidrag til Tesla-suksessen og flere solenergianlegg for strøm og varme, som var de største i verden da de åpnet.

Tore Killingland, tidligere gen.sekr. i Naturvernforbundet og miljødirektør i oljebransjen

Frisk luft i NRK P1

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv er bekymret for NRK P1s dekning av natur og friluftsliv. Bakgrunnen er endringen av sendeskjemaet. Blant endringene er at tradisjonsrike Friluftsmagasinet og Naturens Verden erstattes av nye morgensendinger.

Nå ønsker vi å nå P1-lytterne på en litt annen måte, med direktesendinger som også byr på nyheter, oppdateringer og god helgestemning. Men «Opptur», som de nye programmene skal hete, skal fortsatt handle mye om natur og friluftsliv. De har som mål å inspirere lytterne til å komme seg ut i helgen. «Opptur» lages i Bergen, av samme miljø som står bak naturprogrammene fra før, og som jeg er takknemlig for at Heimdal tydelig setter pris på.

Felles for endringene i NRK P1 er nettopp at helgen får flere direktesendte programmer og færre opptak. Det gjør at NRK kan fortelle publikum hva som skjer, når det skjer. Vi vet at lytterne våre vil ha oppdateringer. «Opptur» ledes av folk som er glad i naturen, som er glad i å bruke den og som er genuint nysgjerrige på friluftsliv. Vi håper å inspirere lytterne våre til å ta helgen og naturen i bruk, kanskje også på nye måter.

Alle trenger å lufte seg iblant, enten med en tur i skog og mark eller med friske, nye ideer. Vi ønsker vel møtt til «Opptur» fra 3. november kl. 07.00-09.00!

Jon Branæs, fungerende radiosjef i NRK