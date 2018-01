Har Venstre spor av ryggrad? | Amalie Nilssen

Venstre begynner året med regjeringsforhandlinger. Hvis partiet vil gjøre noe som helst for dem som stemte på dem, må de kreve at innvandring og integrering deles i to felt, med hver sin statsråd.

At Sylvi Listhaug får drive partipolitisk, fryktskapende propaganda fra ministerhold, er en demokratisk katastrofe drevet av ren populisme. En integreringsminister skal integrere, ikke segregere. Opplyse, ikke tåkelegge. Samle, ikke splitte.

I 2018 trenger Norge en integreringsminister som gjør jobben sin. Har Venstre spor av ryggrad, sørger de for at vi får det.

Amalie Nilssen,

Kristiansand