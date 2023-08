Oppenheimer, Ukraina og klasebombene

PÄ bildet: Ukrainske soldater sender en drone til russiske posisjonen pÄ frontlinjen i Bakhmut-regionen, Ukraina.

Det er essensielt at etikken ikke ofres i en desperat situasjon, slik den i praksis ble i Dresden, Tokya, Hiroshima og Nagasaki.

Publisert: 11.08.2023

I disse dager kan vi pÄ kino fÞlge USAs utvikling av atombomben, under ledelse av fysikeren J. Robert Oppenheimer. Nazi-Tyskland var i gang med Ä utvikle et masseÞdeleggelsesvÄpen.

For Ă„ forsvare seg mot barbariets seier mente amerikanerne at man mĂ„tte komme nazistene i forkjĂžpet – og om nĂždvendig bruke bomben. Slik kunne man Ă©n gang for alle stanse fienden og den Ăždeleggende krigen.

Jeg har selv undervist mange ganger om Hiroshima og Nagasaki, om brannbombingene av Dresden og Tokyo og om andre krigsforbrytelser utfÞrt av den «gode» siden. Jeg rystes av den lidelse hundretusentalls sivile ble pÄfÞrt. Jeg leter etter realistiske lÞsninger man kunne ha valgt fremfor de mest brutale og folkerettsstridige.

I etterpĂ„klokskapens lys ser jeg mange slike, og ikke minst ser jeg at hevntanker skulle ha vĂŠrt bedre holdt i sjakk – og at atombombens Ăždeleggelseskraft ikke skulle ha vĂŠrt realisert.

Men samtidig ser jeg Winston Churchills, Franklin D. Roosevelts og Harry Trumans redselsfulle dilemmaer. Jeg vet det stod om frihetens overlevelse, og at alternativene opplevdes altfor usikre. Dessuten var man allerede bedĂžvet av krigens elendighet.

Parallellene til debatten om bruk av klasevÄpen i Ukraina er mange, om enn vi ikke snakker om masseÞdeleggelsesvÄpen eller verdenskrig.

Folkerettsstridig?

Arne Willy Dahl pĂ„peker i Aftenposten 14. og 22. juli, som svar pĂ„ Torkel Brekkes viktige utfordringer om – og stĂžtte til – Ukrainas bruk av klasevĂ„pen 11. og 18. juli, at krigens regler i utgangspunktet gjelder uansett, og for begge parter.

OgsÄ Gro Nystuen, Cecilie Hellestveit og Steffen Kongstad (14. og 21. juli) har anfÞrt vektige argumenter mot Ä forsyne Ukraina med slike vÄpen, selv om Ukraina mener de er nÞdvendige. Konsekvensene av bruken vil vÊre i strid med folkeretten, sier motstanderne, selv om Ukraina, USA og Russland ikke har underskrevet KlasevÄpenkonvensjonen.

Men hva om situasjonen er ekstrem? Hva om vÄpnene kan utgjÞre forskjellen mellom seier og nederlag?

Vi fÄr rapporter fra Ukraina i disse dager om at vÄpnene synes Ä vÊre effektive. Dilemmaet kan virke nÊr ulÞselig, og vi har ikke akademikerens luksus: Ä behandle det som et rent teoretisk problem.

Det vi kan gjÞre, er Ä insistere pÄ at alt vi gjÞr eller bidrar til i krig, er gjennomfÞrt etter grundig etisk overveielse og i trÄd med krigens grunnleggende regler, eller i hvert fall i deres Änd, og at ethvert avvik fra reglene er omfattet av den aller stÞrste forsiktighet.

Ja, unntak finnes. Men unntak blir skremmende fort regel. Det undervurderes ofte nÄr vi beveger oss inn i unntakenes kronglete verden.

Etikkens viktighet

Torkel Brekke har rett i at dette er Ukrainas forsvarskrig, og at det er de som har bedt om vĂ„pnene. Men det betyr ikke at kritiske vurderinger ikke skal tas pĂ„ alvor. Det som skjer i Ukraina, kan fĂ„ fĂžlger ogsĂ„ annetsteds i form av standarder som settes – og regler som brytes. Dessuten er det livsviktig at Ukraina ikke mister omverdenens moralske anseelse – det man pĂ„ engelsk kaller «the moral high ground».

OgsÄ som sterk tilhenger av forbud mot klasevÄpen ser jeg at det - dessverre - finnes argumenter begge veier

De som har uttalt seg i debatten i Aftenposten, er blant de akademikere og praktikere jeg setter hÞyest innenfor et fag jeg selv arbeider med. OgsÄ som sterk tilhenger av forbud mot klasevÄpen ser jeg at det - dessverre - finnes argumenter begge veier, i en situasjon der Russland er den Äpenbare aggressoren og den fremste regelbryteren, og Ukraina kjemper en legitim forsvarskrig.

Det er uansett essensielt at etikken ikke ofres i en desperat situasjon, slik den i praksis ble i Dresden, Tokyo, Hiroshima og Nagasaki. En fortsatt og oppegÄende etisk debatt trengs, og den utrettelige kamp for regler og anstendighet i krig mÄ fÞres med uavkortet styrke. Det tror jeg Brekke og hans kritikere kan enes om.