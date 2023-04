Diskriminerer Nordisk Film Kino utviklingshemmede?

15.04.2023 23:00

Jeg er verge for min voksne datter som har Downs syndrom. Vi bor på Nesodden og bruker oslokinoene. 5. april bestemte min datter seg for at hun ville på kino 6. april. Hun og storesøster skulle se «King – min venn løven» på Ringen kino i Oslo. Datter jeg er verge for, har ledsagerbevis. Ledsagerbevis er en ordning som gjør at personer som trenger ledsager på kollektivmidler og kultur, kan ta med ledsager uten ekstra utgifter.

Jeg prøvde å bestille billett for henne og ledsager 5. april på nett. Men muligheten for å bestille på nett finnes ikke når du trenger ledsager.

Jeg ringte kinoen og ble henvist til et telefonnummer 21607929. Telefonen var ikke åpen. Vi måtte vente til neste dag.

Neste dag åpnet telefonen kl. 12. Jeg ringte for å bestille billett. Vente- og behandlingstid i telefonen er 19 minutter og 16 sekunder. Min datter og ledsager må deretter stå i kø i kiosk- og billettsalg for å hente ut sine billetter.

Når jeg bestiller kinobillett til meg selv, bruker jeg fem minutter, og jeg mottar en QR-kode som jeg viser i billettluken, og går rett inn i kinosalen.

Jeg mener Nordisk Film kino kan gjøre dette bedre hvis de vil, og at dette er en systemdiskriminering som er unødvendig.

Hva tenker Nordisk Film?

Inger Johanne Norberg, Nesodden