Si farvel til Oslo-avtalen

Med president Bill Clinton som vertskap markerte Israels statsminister, Yitzhak Rabin (til venstre), og PLO-sjef Yasir Arafat i 1993 enighet om Oslo-avtalen. Det skjedde med et håndtrykk på plenen foran Det hvite hus. Vis mer

Jeg var ti år gammel da avtalen ble signert. I dag ber jeg Norge skrote den.

Publisert: 13.09.2023 19:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

For palestinere er ikke Oslo synonymt med Slottet, Operaen, Grorud eller Frogner, men navnet på en feilet fredsavtale. En israelsk tidligere etterretningssjef mener at Israel er en apartheidstat. Økt antall drepte, angrep på sivile og fordrivelse viser at kartet må tilpasses terrenget.

Oslo-avtalen var ikke en endelig fredsavtale. Den var en enighet om at Israel anerkjente Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) i bytte mot at PLO anerkjente Israel som stat. Palestinerne skulle gradvis få selvstyre over Vestbredden og Gaza, kun 22 prosent av det historiske Palestina.

Jeg var ti år gammel da avtalen ble signert. Jeg husker bildene av Yasir Arafat som smiler og av gatene hvor det palestinske flagget vaiet. Flagget hadde vært forbudt siden Israel okkuperte Vestbredden og Gaza i 1967. Øst-Jerusalem, de endelige grensene og palestinske flyktningers rett til retur og kompensasjon skulle drøftes senere.

Innen fem år skulle en løsning være på plass.

30 år senere lever 5,4 millioner voksne og barn bak murer og under blokade.

Feilet

Det israelske militæret bestemmer hvem som kan reise mellom de okkuperte enklavene, dra på sykehus, på jobb, besøke en kjæreste eller se havet. 645 veisperringer og kontrollposter adskiller de palestinske byene.

Barn fra Betlehem har trolig aldri hørt Middelhavet bruse. Kysten er utilgjengelig for de fleste palestinere på Vestbredden. Kø, sperrede veier og soldater er blitt normalen, akkurat som muren, gjerdene og skiltene som viser veien til neste koloni.

Det er nå forbudt å heise det palestinske flagget i annekterte Jerusalem og Israel. Ministere fra religiøse, sionistiske partier kontrollerer israelsk politi og okkupasjonsmyndighetene.

Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir sa nylig på et TV-program at: «Min rett, min kones rett og mine barns rett til å bevege seg fritt i gatene i Judea og Samaria (det bibelske navnet på Vestbredden) er viktigere enn bevegelsesfriheten til araberne ... Min rett til å leve kommer foran deres bevegelsesfrihet.»

Farvel

Bosettere stormer ustraffet palestinske landsbyer. Stadig flere lokalsamfunn på Vestbredden tømmes for innbyggere etter angrep fra ekstreme bosettere og soldater.

Amnesty International og palestinske og israelske menneskerettsorganisasjoner dokumenterer systematisk undertrykkelse basert på etnisitet samt krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må ta stilling til apartheid og okkupasjon i Palestina. Si farvel til Oslo-avtalen.

Overvåkningsbilder viser Israels overgrep mot palestinske barn på vestbredden: