Ruter kan når de vil

16.01.2023 23:00

TT-tjenesten, tilrettelagt transport, er i Oslo overført fra Oslo Taxi til Ruter. Aftenposten har nylig publisert triste historier om hvor dårlig denne tjenesten virker. Funksjonshemmede som skal på skole og på jobb, opplever svikt i alle deler av tjenesten. Men Ruter har vist at de kan!

Ruter aldersvennlig transport i Oslo frakter alle som er fylt 67 år, i minibusser mellom mange av Oslos bydeler. Dyktige, høflige og omsorgsfulle sjåfører sørger for at vi kommer trygt og godt både av og på bussen. De hjelper oss med rullatoren og fester rullestolen, noe som beskrives som et stort problem i TT-tjenesten. Et populært tilbud som fungerer godt på alle plan. Det er så jeg nesten skammer meg over at jeg som funksjonsfrisk, men bare litt gammel, fraktes problemfritt rundt til nyttige og unyttige aktiviteter.

Ruter har altså vist at de kan, både når det gjelder logistikk og bemanning. Sørg for de nødvendige ressurser til den livsviktige TT-tjenesten slik at de som trenger det aller mest, også kommer seg på skole og på jobb.

Karen Helene Ørstavik, pensjonert lege