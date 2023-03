Et felles tankegods (?)

30.03.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Språklige bilder og felles referanser fungerer bare så lenge de oppleves som relevante, kjente og felles. De endrer seg over tid.

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik etterlyser 26. mars mer fokus i læreplan og medier for at vi skal ta vare på kristendomskunnskap for å ivareta kulturhistorie for ettertiden. Det hjelper lite dersom de språklige bildene og uttrykkene hentet fra Bibelen og kristendommen ikke er relevante.

I dagens læreplaner er det allerede slik at kristendommen utgjør omtrent halvparten av undervisningstiden i KRLE-faget. Samtidig kommer man ikke utenom at kristendommen som religion opptrer i ulike former og ulik relevans i andre fag, som i norsk, musikk og samfunnsfag. Det er ingen mangel på kristendom og kristen kultur i den norske skolen.

Tidligere hadde vi et rent kristendomsfag. Likevel er det mange på min egen alder som ikke har kjennskap til uttrykkene derfra. Jeg mistenker tvert imot at om du hadde spurt et utvalg voksne over 40 år på gaten om disse uttrykkene, så ville resultatet vært heller nedslående for Den norske kirke. Kjennskapen vil nok være begrenset for de fleste.

Samtidig tror jeg ikke dette er noe hokuspokus. Dette er historisk belagt kunnskap. Så kan vi se for oss at dette er noe forlagene må tenke på, gjennom ordforklaringer i margen, noe de antagelig burde gjort uansett med tanke på leservennlighet. Det kunne også bidratt til kjennskapen på en måte mer kristendom i skolen ikke ville løse.

For å avslutte, og ikke til forkleinelse for skihopperen Bjørn Wirkola, så kommer jeg ikke på sist jeg hørte noen under 30 snakke om «å hoppe etter Wirkola». Min mistanke er at det ikke oppleves som relevant, ei heller som felles.

Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, stipendiat i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, lektor i videregående skole