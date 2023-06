Hva sier evidensen om nakkemanipulasjon?

05.06.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Forskning viser at manipulasjonsbehandling utført av kiropraktorer er trygt. Nettopp derfor inngår dette i Verdens helseorganisasjons anbefalinger for muskel- og skjelettplager.

I sitt debattinnlegg 26. mai snur professor Finn Wisløff opp ned på hva basal vitenskapsteori sier om korrelasjon og kausalitet og setter tilsynelatende også ekstremt strenge krav til risiko for bivirkninger. Det er alltid en risiko for utilsiktede bivirkninger ved enhver behandling. Det har både Norsk Kiropraktorforening og jeg tidligere påpekt.

Forskning viser imidlertid at risikoen for alvorlige bivirkninger ved nakkemanipulasjon er svært lav. Om Wisløff imidlertid mener at risiko for bivirkninger prinsipielt ikke er akseptabelt, må all medisinsk behandling opphøre, både medisinering, vaksinering og kirurgiske inngrep.

Selv kjøp av reseptfri ibuprofen må forbys. Ibuprofen gir flere bivirkninger enn nakkemanipulasjon, inkludert alvorlige bivirkninger.

Helsepersonell og mediene må derfor være sitt ansvar bevisst og forholde seg til vitenskapelig evidensbasert kunnskap og ikke bidra til å spre ubegrunnet helseangst i befolkningen.

Aleksander Chaibi, Seniorforsker ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Kiropraktor og fysioterapeut.