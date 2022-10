Er Aftenpostens debattsider forbeholdt eliten?

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gjennom mange år har jeg lest debattinnleggene i Aftenposten – med stor interesse. Men interessen har dabbet litt av. For debattsidene oser av ensidighet. Man skulle nesten tro disse sidene kun er forbeholdt den akademiske sfære. Sjelden eller aldri hører vi ifra folk med praktisk arbeid. Her er det en ubalanse som ikke er bra!

Vel og bra med kronikker og ytringer fra de godt udannede. Men det kan bli litt for mye av det gode. Det blir mye av det samme om og om igjen. Jeg savner innlegg fra folk med praktisk arbeid. Hva årsaken kan være, kan man jo gruble litt over. Kan det ha noe med status å gjøre, mon tro?

Uten innslag fra praktikerne uteblir mangfoldet. Det er ikke bra! For uten den forsvinner helheten. Helheten bør innbefatte alle ulike samfunnsgrupper. Uten praktikerne får debattsidene en bismak over seg. Det er det verdt å dvele litt over, Aftenposten – som for øvrig er en fin avis – minus debattsidene!

Tore Nilsen, Geilo