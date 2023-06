Kunnskapsministeren bommer

13.06.2023 23:00

Det er bra at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) setter ned et utvalg som skal se på konsekvensene av unges skjermbruk. Men hennes kritikk av Solberg-regjeringen i Aftenposten 8. juni er kunnskapsløs. Brenna hevder at politikerne lot digitaliseringen av skolen skje uten å ha en gjennomtenkt plan. Det er feil.

Vi fornyet læreplanene med tydelige mål for opplæringen. For 2. trinn slås det blant annet fast at «Elevene skal lese sammenhengende og forståelig på papir og digitalt», «skrive tekster for hånd og med tastatur» og «låne og lese bøker fra biblioteket».

Vi fikk på plass en digitaliseringsstrategi 2017–2021 med vekt på sikker infrastruktur og kompetanse. Denne planen ble fornyet for årene 2020–2021. Det er bra at Brenna fornyer planen for en ny periode, men den kom først i 2023.

Som kunnskapsminister i 2019 tok jeg initiativ til at det skal forskes mer på teknologi og leseopplæring. Solberg-regjeringen fikk på plass en historisk satsing på lærernes kompetanse, herunder digital kompetanse for lærere.

Målet vårt var at alle skoler skulle ha tilgang til en lærerspesialist i begynneropplæring slik at alle barn får hjelp til å knekke lese- og skrivekoden. Nå har Brenna reversert ordningen med lærespesialister.

Valg av trykte eller digitale læremidler må ligge hos lærer og skolen og avhenger av hva som best fremmer læring. Som nasjonale politikere kan vi bidra til bedre valg ved å styrke kompetansen til lærere og skoleledere.

