Ut og stjele språket

Jeg må innrømme at det gikk en engel gjennom rommet hos meg da Jens Stoltenberg, lederen for verdens mektigste militærallianse, uttalte at «våpen er veien til fred», skriver Kristian Gundersen. Vis mer

George Orwells begrep «nytale» fra fremtidsromanen «1984» er kanskje litt forslitt. Men dessverre treffende også i dagens Norge.

Publisert: 28.08.2023 20:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

De autoritære makthaverne tok kontroll over selve språket i Orwells roman med såkalt newspeak (nytale). Forfatteren forklarer at «hele hensikten med nytale er å begrense hva det er mulig å tenke. Til slutt blir tankeforbrytelser umulige fordi det ikke er noen ord å uttrykke dem på».

Nytalen begrenser antallet lovlige ord, introduserer uklarhet med hensikt, bruker forskjønnende omskrivninger, og den kan snu betydningen av ord til det motsatte, slik som når makthaverne bruker slagordet «Krig er fred».

«Fjernhet er nærhet»

Jeg må innrømme at det gikk en engel gjennom rommet hos meg da Jens Stoltenberg, lederen for verdens mektigste militærallianse, uttalte at «våpen er veien til fred».

Mer dagligdags er at det het «kvalitetsreformen» for høyere utdanning selv om det var en effektiviseringsreform. Det het nærpolitireform, men det førte til mindre nærpoliti. Eller som Orwell kanskje ville sagt: «Fjernhet er nærhet.»

En del postmoderne tenkere er merkelig opptatt av språk. De synes nærmest å mene at det er språket som skaper virkeligheten, og at styring av språket da blir en ypperlig politisk strategi. Og da blir det viktigere å diskutere kommentarfeltene enn hva som skjer i den fysiske verden.

Et sentralt virkemiddel i nytalen var å introdusere nyord

Selv mener jeg nok at kartet ikke endrer terrenget. For eksempel er det ikke hatprat som skaper hat, men hat som skaper hatprat. Da må vi gjøre noe med det første.

Et sentralt virkemiddel i nytalen var å introdusere nyord. I Norge hadde vi i 2020 en diskusjon om at «jomfruhinne» burde bli et «forbudt» ord og erstattes med nyordet «skjedekrans», som ikke var i bruk på norsk. Noen leger sa at jomfruhinnen «ikke fantes». Store Norske Leksikon ville drive aktiv språkutvikling og «utrydde» (sic) ordet.

Hinnen finnes, selv om den nesten alltid har en åpning, men det er vanlig både å blø eller ikke blø ved første samleie.

En form for «voldsutøvelse»

De tydeligste eksemplene på en tro på at språket former virkeligheten er fra LGBTQIA-ideologi. Man sier for eksempel at «transkvinner er kvinner». Vi kan naturligvis bli enige om å behandle transkvinner som kvinner, og kanskje er det en god ting, men det endrer ikke virkeligheten. Transkvinner er transkvinner.

Det er også underlig at denne språklige insisteringen passer dårlig med at de samme ideologer snakker om et flytende kjønn, «alle kjønn», når det passer dem.

Slikt kalles hos Orwell «dobbelttenkning» – evnen til å holde to helt motstridende tanker i hodet samtidig slik at man forledes til å tro at begge er sanne. Da kan ethvert politisk mål argumenteres for, eventuelt snus, og kritisk og logisk tenkning blir umulig.

Kanskje lengst i å ville stjele språket går foreningen Fri. De mener vi må tilpasse oss et eget språk basert på minst 53 nyord bestemt av dem. Dette kaller de «rosa kompetanse». Ordet «kompetanse» tilslører at det er snakk om kontroversielle synspunkter.

Kanskje lengst i å ville stjele språket går transbevegelsen. Christine Marie Jentoft mener vi bør tilpasse oss et eget språk basert på minst 53 nyord bestemt av bevegelsen. Skeiv ungdom skilter med et ytterligere tilfang.

Ifølge kjønnsforsker Elisabeth Stubberud er språkforbrytelser alvorlige: «Når noen nekter å bruke rett pronomen, er det en form for voldsutøvelse.» Det kan være mange «rette» pronomen, ikke bare hun, han og hen, men også they, zie, xe og ey.

Stubberud visker her språklig sett ut skillet mellom vold og ord. Dette passer med den systematiske nytolkningen av ordet «utrygg». I debatten rundt Linnébenken i botanisk hage ble det hevdet at den skapte en «utrygg atmosfære». Direktøren for hagen uttalte at «vi skal ta tilbake tryggheten i parken». Er benken snekret av råtne bord?

Blander realitet og metafor

Nytalen er ofte bevisst tilslørende for eksempel ved å gi ord dobbeltbetydning. Forskningsprosjektet NorWhite sier i prosjektbeskrivelsen at fordi vi har en stor eksport av det hvite pigmentet titandioksid, har «Norge gjort verden hvitere», og at dette er viktig fordi «[h]vithet er en av nåtidens viktigste samfunnsmessige og politiske bekymringer». Denne finurlige koblingen er naturligvis basert på at «hvit» brukes både om maling og som et rasebegrep. Man blander realitet og metafor.

Nytalen er ofte bevisst tilslørende for eksempel ved å gi ord dobbeltbetydning

NRK har laget en liste over ikke tillatte ord om funksjonshemming. Et av de mer politiske utsalgene er at «tilrettelegging» har fått gult kort, det skal hete «universell utforming». Å snakke om tilrettelegging blir da umulig, og det er kanskje hensikten?

Orwell forgriper overvåkingssamfunnet når diktatoren «Storebror» følger folks nytale elektronisk, men Richard Dawkins har pekt på at den moderne kulturkrigen er farlig fordi vi ikke lenger har et felles språk. Han sier: «Nei vi er ikke redde for Storebror eller Stasi, vi frykter hverandre.»