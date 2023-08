Ikke unik etikk

Publisert: 25.08.2023 02:00

Magnus Lagabøtes landslov (Aslak Sira Myhres kronikk 19. august) inneholder et gammelt etisk prinsipp som ikke har vært unikt i Norge, men har vært viktig i mange deler av verden. Det er et prinsipp om «moralsk økonomi», som innebærer at alle har rett til å få dekket sine grunnleggende behov for å overleve. Landsloven av 1274 sa at den som stjeler for å unngå å sulte, ikke skal straffes.

Historikeren E.P. Thompson viste hvordan moralsk økonomi var en bærende etikk på den engelske landsbygda frem til den industrielle revolusjonen. Ifølge andre forskere har prinsippet vært viktig i land som Frankrike, Russland, Nigeria, Tanzania, Vietnam og Myanmar.

I likhet med dugnad og binders er altså ikke moralsk økonomi noe som ble funnet opp i Norge, selv om Lagabøtes landslov muligens var unik som statlig lovgivning. En del av feiringen av lovens 750-årsjubileum neste år burde fokusere på prinsippet om at alle har rett til mat og hvordan dagens Norge kan støtte dette.

Tor A. Benjaminsen, professor, NMBU

Hanne Svarstad, professor, Oslo Met