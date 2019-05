Det er valgkamp igjen. Det merker vi på Mortensrud ved at Frp-statsråder kommer på besøk med mediene på slep. Denne gangen var det Aftenposten.

Det er bare lokalsamfunn som Mortensrud og Holmlia som blir forsidestoff av barn som ikke har kniv.

Frp foreslår at ungdommene fra Søndre Nordstrand kan idømmes doble straffer basert på at de bor her, og de vil ha portforbud.

Det ungdom trenger, er ikke tøffere straffer, men tøff kjærlighet og tilstedeværelse fra voksne. Vi kan ikke forvente tillit, respekt og lovlydighet av ungdom vi svikter.

Kjærlighet og tilstedeværelse

Vil vi ha et samfunn med barn i fengsel, portforbud og ulikhet for loven?

Skal mine sønner straffes dobbelt så hardt som dem som vokser opp i andre bydeler?

Unge gutter i vår bydel rapporterer at de opplever trusler og vold regelmessig. Det er kanskje nettopp fordi de har opplevd trusler og straff at de er på evig jakt etter å bli anerkjent og sett. Det er på grunn av alle de «harde konsekvensene» i deres liv at de mangler tillit og respekt for fellesskapet, ikke på tross av.

Det er nettopp disse guttene som også er ofre for trusler, får verdisaker stjålet eller blir banket opp, og politiet har ikke ressurser til å følge det opp.

Kan vi forvente at de skal ha tillit til rettsvesenet når de ikke har opplevd at noen grep inn for å hjelpe dem?

Kan vi forvente tillit til demokratiet når de opplever at politikere kommer til nabolaget for å henge dem ut og omtaler hjemmet deres som getto?

Gratis lavterskeltilbud nytter

Vi har gode lærere og rektorer på Mortensrud og mange trygge fine folk i frivilligheten, men vi har mange ungdommer med behov. Derfor trenger vi gratis lavterskeltilbud. For vi ser at det nytter!

Da Lofsrud ungdomsskole etter en tøff periode i vinter fikk strakstiltak med mulighet til å tilby åpen skole på kveldstid, pizzakvelder og graffitikurs, ble miljøet bedre.

Det hjelper at alle kan gå på AKS fordi det er gratis og at flere begynner i barnehage og lærer norsk.

Det hjelper at idrettslaget får støtte så de som ikke har råd, kan få kontingenten betalt.

Det hjelper å få bibliotek, og det hjelper at vi lager festival sammen.

Billigere for samfunnet

Tilbudet fra forebyggende enhet er uvurderlig, men vi vil se mer av menneskene uten politibiler og helikoptre.

Jeg har opplevd at en politimann som sa at det er OK å gråte, hadde større påvirkning på mortensrudgutter enn trusler om «tøffe straffer».

Det har større effekt å jobbe med kjønnsroller og bygge trygge unge menn, få ned skolefrafallet og få dem i jobb, enn å innføre portforbud og kaste dem i fengsel, og jeg tør vedde på at det er billigere for samfunnet.