«Itromsø og Nordlys må se til å komme seg inn i corona-dugnadssporet i en farlig fart! Slå av betalingsmuren NÅ!»

Sitatet er hentet fra Facebook-veggen til en profilert mann i Tromsø, og det er svært mange med samme holdning.

Noen redaksjoner opplever til og med at kildene setter som premiss at intervjuet skal ligge gratis tilgjengelig, og nylig skrev en NRK-journalist, også han på Facebook, at redaksjoner som krevde penger for koronastoff, kunne ta seg en bolle.

Nadia Norskott

Den bollen fikk han slengt tilbake fra kolleger som står uten trygg lønn fra staten, men det er ikke uvanlig å gi uttrykk for at salg av journalistikk er omtrent like nedrig som velferdsprofitering.

Det er vel derfor Dagsnytt 18 valgte å lage en debatt om gratis eller ikke gratis i stedet for en bekymringsmelding om koronaens farlige konsekvenser for mediemangfoldet og demokratiet.

Dugnad uten å yte selv

Det er alltid lett å oppfordre til en dugnad der man ikke trenger å yte så mye selv, og kanskje er det heller ikke så rart at det skjer. Vi er alle sammen så vant til kombinasjonen velstand og krisemaksimering av småproblemer, at det er vanskelig å kjenne igjen en ulv når den faktisk står der.

Men den som hittil har hatt problemer med å forstå at boller ikke er et alternativ når levebrødet forsvinner, får nå et grunnkurs i samfunnsøkonomi rullet ut foran seg.

Hver dag er det nye leksjoner med lys levende eksempler presentert på Dagsrevyen: Når du ikke skal på jobbreise, mister drosjeeieren oppdrag. Når han ikke har oppdrag, må han permittere ansatte. Når sjåføren permitteres, blir hun redd for fremtiden og dropper den sofaen hun egentlig hadde blinket seg ut.

Avisene mister annonseinntekter

Butikkene reduserer åpningstidene sine, og enda flere permitteres. Mange skal gå videre til arbeidsledighet og enda mindre penger til å holde samfunnshjulet i gang med. Og når forretningene ikke får varene solgt, så kutter de også alle andre kostnader der de kan.

Norske butikker kjøper annonseplass i avisene for hundrevis av millioner kroner hvert år. Eller rettere: De kjøpte.

For her fortsetter grunnkurset i samfunnsøkonomi: Avisene lever av annonser og brukerbetaling, og nå mister de den ene delen av inntektsgrunnlaget sitt. Annonsesalget har falt loddrett mot bunnen. Mange har ikke solgt en eneste én siden tiltakene for å begrense smitte ble satt i sving.

Pengetapet rammer alle mediehus i varierende grad, men for lokalavisene er det særlig ille.

Her utgjør annonsene en større del av inntektene enn det abonnement gjør, og for Amedia-konsernet, som eier langt de fleste betyr annonsene om lag 40 prosent av avisenes samlede inntekter.

Behovet for kritisk journalistikk

Og da kommer koronaens ubønnhørlige konsekvenser til pressen også. Permitteringene er allerede påbegynt hos flere, og ifølge Medier 24 varsler mer enn halvparten av alle norske mediehus at det kan bli aktuelt å redusere staben i nær fremtid.

Også journaliststillinger står i fare, og konkurser kan bli en realitet, melder styremedlem i Nordnorsk Redaktørforening, Jan-Erik Hanssen.

Kanskje kommer myndighetene våre med en hjelpende hånd, men tapte penger kommer ikke tilbake. Butikker som går under, vil selvfølgelig heller ikke ha behov for annonseplass når hverdagen en vakker dag skal stables på bena. Da er det bare inntekter fra leserne igjen.

Frykter økt sosial uro og aggresjon

Jeg vet ikke hvordan Norge vil se ut når koronakrisen er over, men jeg er redd for et samfunn med økt sosial uro, arbeidsledighet og aggresjon.

Jeg er redd for at den varme dugnadsånden skal erstattes med sterk misnøye fra dem som må betale mest, og at rommet for konspirasjonsteorier, mistillit og falske nyheter skal vide seg ut.

En solid presse med ressurser til å drive sammensatt, nyansert og kritisk journalistikk er avgjørende for å demme opp for slike bivirkninger.

Tegn ett abonnement til!

I boken Om Tyranni skriver Timothy Snyder hva hver og en av oss kan gjøre for å bevare demokratiet og hindre totalitære strømninger. Å støtte undersøkende journalistikk ved å abonnere på en avis, er ett av rådene han kommer med.

Så hvis du er blant de heldige som vet at din jobb ikke er i fare, at din hverdag før eller senere blir som før og at dugnaden ikke egentlig er så mye mer enn uendelig kjedelig: Da bør du ta en dobbel Snyder og tegne abonnement på én til.

Og så må du aldri mer bruke begrepet «betalingsmur» når det faktisk handler om å gi arbeidsfolk lønn for strevet.