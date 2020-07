Det er ikke tid for overdrevent positive folk som benekter rasisme | Hatem Ben Mansour

Hatem Ben Mansour Seniorrådgiver, nestleder i styret, Transcultural Arts Productions

Nå nettopp

Om strukturell rasisme er et problem, er et spørsmål som allerede er besvart. Det bør ikke ta fokus fra det vi må snakke om: hva vi melaninrike sammen skal gjøre med strukturell rasisme, skriver Hatem Ben Mansour. Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock / NTB scanpix

Det minner om kvinnene som ikke erkjente problemet i metoo-kampanjen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når vi endelig har fått satt søkelys på strukturell rasisme, påstår noen, for eksempel Mahmoud Farahmand i VG og Dara Goldar i Aftenposten, at rasisme ikke er et problem fordi de personlig ikke opplever det slik.

Fordi det er mer rasisme i andre land, for eksempel i India med sin sekteriske politikk og vold. Og fordi det finnes anti-diskriminerende lover og regler i Norge. De minner på mange måter om kvinnene som benektet problemet i metoo-kampanjen.

Strukturell rasisme i Norge

Farahmand forteller at han har opplevd episoder eller strukturer i samfunnet andre betegner som rasisme, men som han har valgt ikke å tolke slik. Mens Goldar viser til annengenerasjon innvandreres sosiale mobilitet gjennom utdanning, unnlater han å nevne at de har lavere lønn enn etnisk norske.

Hatem Ben Mansour Privat

Argumentasjonen ser ut til å bygges på at man bør være takknemlig fordi Norge er et såpass egalitært samfunn og ikke minst en innstilling om ikke å se begrensninger eller plassere seg selv i en offerrolle. På et personlig plan kan en slik innstilling være nødvendig. Det er hardt å strebe etter mål med en bevissthet om at løpet er rigget mot deg, og de færreste greier det mange melaninrike helter er kjent for: Å jobbe dobbelt så hardt og være dobbelt så god.

Determinisme er usunt, og Norge er verdens beste land å bo i, men realiteten er at en med etnisk norsk navn blir kalt inn til jobbintervju før en med et utenlandskklingende navn. Det samme gjelder leie av bolig, og melaninrike blir oftere stoppet av politiet. Manglende mangfold blant ledere og i styrer sier mye om strukturell rasisme.

Benekter og diskrediterer

I tillegg til å benekte fakta diskrediterer Farahmand og Goldar de som har stått frem med sin personlig historie om rasisme, og alle som ikke har fortalt om det, men lever med det hver dag.

Les også Hva gjør det med deg å møte rasisme? Si ;D har snakket med fire unge nordmenn.

Om strukturell rasisme er et problem, er et spørsmål som allerede er besvart. Det bør ikke ta fokus fra det vi må snakke om: hva vi melaninrike sammen skal gjøre med strukturell rasisme. Vi må så sammen fordi de som har makt og posisjon til å gjøre noe, ikke har følt hvor skoen trykker og vanskelig kan gjøre noe med et problem de ikke kjenner.

Det er ikke tid for overdrevent positive folk med navlebeskuende analyser som «jeg er brun og har ikke opplevd rasisme, så rasisme finnes ikke i Norge». Dette er en logikk Erasmus Montanus verdig.

Les andre bidrag til debatten om rasisme:

Les også Jeg har hatt overskudd til å ignorere | Emma Jasmine Arthur

Les også Vi ønsker ikke empati. Vi ønsker handling. | Hall Mufoncol

Les også Påstanden om systematisk rasisme er nesten kjedelig | Frank Rossavik

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter