I et innlegg i Aftenposten sammenligner Helle Stensbak medisiner mot hiv og migrene. Hun setter de to pasientgruppene opp mot hverandre og gjør en underlig kobling til at migrenemedisinen kunne vært selvfinansierende og i tillegg medfinansiere medisinen mot hiv.

Hiv er en alvorlig og smittsom sykdom. På 80-tallet var det en dødelig og fryktet sykdom som man ikke hadde medisin mot. Med vellykket medisinsk behandling lever man i dag fint med hiv.

Like fullt er det en smittsom sykdom som befolkningen og den enkelte skal beskyttes mot. Vi har en lang tradisjon for å tilby smitteforebyggende tiltak gratis. Det gjelder ikke minst ved alvorlige og dødelige sykdommer som hiv og aids.

Ikke slik vi prioriterer

PrEP ble tatt i bruk i Norge i 2017 for å forebygge hiv-infeksjon. Beslutningen om å innføre PrEP var basert på en faglig utredning gjort av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre fagmiljøer.

Utredningen konkluderte med at PrEP ga betydelig redusert risiko for hiv-infeksjon i grupper med høy risiko for å bli smittet.

Beslutningen var også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, Det europeiske smittevernbyrået ECDC og Norsk infeksjonsmedisinsk forening.

Stensbak tar opp innføringen av Aimovig til behandling av migrene og setter dette opp mot PrEP.

For det første er det ikke slik vi prioriterer i helsetjenesten. Hver enkelt metode blir vurdert for seg innenfor gjeldende regelverk. For det andre har vi i Norge sagt at vi ønsker å innføre den nye forebyggende behandlingen av migrene, men må gjennomføre prisforhandlinger siden totalkostnaden må komme under fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner.

Hjelper ikke migrenepasienter

Hvis Stensbak tror at vi kunne ha kuttet ut PrEP og finansiert Aimovig med dagens priser, er det helt feil. Migrenelegemidler vil behandle en langt større pasientgruppe, til en høyere årskostnad pr. pasient.

I tillegg bruker vi i dag mindre samlet sett på behandling av hivpositive og PrEP, enn vi før PrEP brukte alene på behandling av hiv.

Faktum er at mange land rundt oss også har innført PrEP kostnadsfritt for risikogrupper. Når det gjelder Aimovig, er det slik at flere land sier nei. Bare i løpet av høsten har flere sagt nei til å ta i bruk medisinen, fordi kostnaden ikke står i forhold til effekten. Blant disse landene er England, Frankrike og Belgia.

Jeg ønsker å tilby de nye legemidlene til migrenepasienter og er overbevist om at ved å forhandle med selskapene vil vi få en pris som er akseptabel. Slik at Norge, i motsetning til flere land i Europa, kan si ja.

Men å kutte ut PrEP-behandling vil bare gi flere mennesker hiv, ikke hjelpe en eneste migrenepasient.