Kort sagt, lørdag 16. november

Unyansert om friskoler og kommuneøkonomi

Aftenposten har i to artikler skrevet om etablering av norske friskoler. Både kommuneansatte og politikere fremmer der unyansert og til dels misvisende informasjon om både kvalitet og økonomi.

Kommunene beholder 20 prosent av tilskuddet for elever som begynner på friskoler. De beholder i tillegg fullt tilskudd for disse elevene i 1,5 år. Kommunene får også vesentlige kostnadsreduksjoner gjennom mindre behov for nye kostbare skolebygg.

Friskoler står sentralt i å løse viktige samfunnsoppgaver. De ivaretar retten for elever og foreldre til å velge en alternativ skole som dekker deres behov, og de bidrar med mange nyskapende og innovative skoler. Mange friskoler kommer dessuten svært godt ut i Utdanningsdirektoratets skolebidragsundersøkelse og elevundersøkelse.

Da de rødgrønne sist var i regjering, sto de bak en satsing som sikret full barnehagedekning og en 50 prosent andel av private barnehager. Derfor er det vanskelig å forstå kritikken mot at 4,9 prosent av norske elever går på skoler godkjent under Friskoleloven. Det viktigste må være at barn og ungdom får et best mulig faglig og pedagogisk tilbud, som tilfredsstiller ulike behov og sikrer nyskapning og kvalitet.

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for Friskoler

Selvmål av Bernhus

I kommentaren «Landslagskapteinen som ikke stiller: En normal reaksjon ville vært utkastelse», om fotballkampen mellom Norge og Færøyene, avslører Ola Bernhus at han ikke følger med i timen når han mener landslagskapteinen burde vært sparket ut.

Som kommentator er jobben hans å mene, men i denne saken er det åpenbart at han ikke er oppdatert. Derfor er det beklagelig å konstatere at Bernhus mener noe sterkt på feil grunnlag og bruker formuleringer som «en normal reaksjon ville vært utkastelse».

Fakta: Stefan Johansen, Fulham og landslagsledelsen var enige om at spilleren skulle stå over denne landslagssamlingen for å få en injeksjon mot en skade i kneet. Timingen er logisk. Behandling i denne perioden betyr at han kommer raskt tilbake i spill for klubblaget, og det er viktig med tanke på Norges playoff-kamp i mars.

At Stefan Johansen spilte for Fulham før landslagssamlingen rokker ikke ved dette. Skader på andre spillere gjorde at manageren ville bruke ham, men planen om behandling denne uken var altså avklart. Dette påpekte landslagssjef Lars Lagerbäck i intervjuer med NRK og TV 2 denne uken og på tirsdagens pressekonferanse.

Som meningsbærer bør første bud være tilstedeværelse på treninger, pressekonferanser og kamper for å holde seg oppdatert og forstå hvordan vi jobber. En politisk kommentator som aldri er til stede på Stortinget, landsmøter og andre politiske arrangementer er utenkelig. De samme kravene bør gjelde for sportskommentatorer.

Svein Graff, medieansvarlig A-herrer