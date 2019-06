Anki Gerhardsen er i Aftenposten svært kritisk til en sak om en fireåring som har arvet farens sykdom, og familien som har stilt det umulige spørsmålet hva de ville gjort om de visste det på forhånd.

Historien om datteren som har arvet farens arvelige sykdom, er sterk. Den er også viktig, fordi den tar opp sentrale problemstillinger i samfunnsdebatten. Datteren kommer til å trenge mange operasjoner opp gjennom oppveksten. Datteren er det kjæreste de har. Likevel har de stilt seg det vanskelige spørsmålet:

Hva ville de gjort om de visste at embryoet bar på en arvelig sykdom? Et tabubelagt spørsmål som foreldrene ønsker at NRK tar opp.

Anki Gerhardsen er enig i at det er viktig med en offentlig debatt om disse spørsmålene, men hun er svært kritisk til at NRK har brukt en fireåring som case og offentliggjort bilde, navn og sykdomshistorien hennes. Det er en relevant etisk innvending.

Saken er skrevet i tett samarbeid og dialog med foreldrene. Dette er helt og fullt historien til denne familien. Foreldrene har både lest nettsaken og sett reportasjen i Lørdagsrevyen før publisering. Hva som ville skje hvis datteren en gang kom til å google seg selv og lese historien, er også diskutert inngående med foreldrene.

Datteren har en sykdom som alltid vil være fysisk godt synlig, og de ser det som positivt at de som ser eller leser denne historien, får kunnskap om sykdommen. De var også forberedt på at det kunne komme enkelte negative reaksjoner i sosiale medier.

NRK har selvsagt et selvstendig etisk ansvar. Vi vurderte det slik at foreldrene hadde tenkt gjennom eventuelle konsekvenser og var bevisste på den historien de ville fortelle.

Familien, inkludert jenta, er eksponert på en varsom måte. NRK oppfattet dem som flotte, ressurssterke mennesker som elsker datteren sin over alt på jord. De fleste som har kommentert artikkelen, har oppfattet det sånn.

Kommentarene er i overveiende grad positive. Folk heier på familien, og foreldrene får ros for å ha tatt opp et så vanskelig og tabubelagt tema.

Vi ser at tittelen i nettsaken kan oppfattes som noe hard. Vi har derfor valgt å endre tittelen til å handle om datteren som arvet farens sykdom.

