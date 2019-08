Kort sagt, tirsdag 27. august

Brukerutvalget oppnevnes av styret

I et innlegg i Aftenposten skriver Torsten Eker og Torgeir Bruun Wyller, overleger ved Oslo universitetssykehus, at leder av Brukerutvalget er personlig oppnevnt av sykehusets tidligere direktør. Det er ikke riktig.

De fire regionale helseforetakene utarbeidet felles retningslinjer for brukermedvirkning i 2017. Oslo universitetssykehus følger de fellesregionale retningslinjene. Det er styret i helseforetaket som oppnevner brukerutvalgets medlemmer, samt leder og nestleder, etter innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendte forslag fra pasientorganisasjonene.

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene. Oslo universitetssykehus legger stor vekt på tilbakemeldinger fra brukerne.

Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør, Oslo universitetssykehus

Når laks er viktigere enn menneskerettigheter

I et innlegg i Aftenposten legger Kinas ambassadør til Norge, Yi Xianliang, frem det han kaller fakta om situasjonen i Hongkong og at folkets vilje er lov, orden og rasjonalitet. At politiets voldsbruk er minimal og nødvendig og at demonstrantene er voldelige og styrt av vesten, er kjent retorikk fra Beijing og trenger neppe tillegges mye vekt. Det interessante med Yis innlegg er at han nærmest innrømmer at utvisking av skillet mellom Hongkong og fastlandskina alltid har vært målet med utleveringsavtalen myndighetene ønsket å innføre. Han kaller det en «normal juridisk agenda».

Vi som kjenner Hongkong, har lenge visst at Beijing aldri har hatt intensjon om å holde avtalen fra 1997 som garanterer Hongkong indre selvstyre. Allerede i 2003 marsjerte byen mot innføringen av artikkel 23 i Hongkongs lovverk, som pålegger myndighetene å forby alle handlinger som undergraver myndighetene i Beijing. Etter at kandidater til blant annet regjeringssjef nå må godkjennes av Beijing kan Hongkong vanskelig kalles noe annet enn en vasallstat. Hongkongs leder Carrie Lams lojalitet ligger til Xi Jinping, ikke folket i Hongkong.

Sist hevder Yi at hans venner i Norge støtter hans syn på situasjonen i Hongkong. Det tviler vi ikke på! Norske myndigheter har satt næringsliv foran menneskerettigheter helt siden Erna Solberg la frem sin «normaliseringsavtale» i 2016. En avtale der Norge skal «legge stor vekt på Kinas kjerneinteresser og ... ikke støtte tiltak som undergraver dem og vil gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade til bilaterale relasjoner». At Yis venner i Norge støtter hans syn på saken, er ikke noe annet enn offisiell norsk utenrikspolitikk. Pris på norsk laks er viktigere enn menneskerettigheter i Hongkong, Xinjiang og Tibet.

Jessica Ka-Yi Chiu og Magnus Krogstad Bauer, Hongkongkomiteen i Norge, og Jan Marius Breivoll, leder, Internasjonal gruppe Oslo SV

Demokrati på papiret

Min kollega Anders Jupskås skriver igjen om mangler ved Ungarns demokrati i sitt innlegg 23. august, og utfordrer meg på om jeg er «enig» i at disse finnes. Selvsagt gjør de det. Det er mye å bemerke ut fra ‘perfekt’ vestlig standard. Statsminister Viktor Orbán bruker sin makt for å konsolidere den. Mentaliteten under tidligere statsminister Ferenc Gyurcsany var «winner takes all», det samme gjelder det nasjonalkonservative partiet Fidesz.

Jeg kjenner Ungarn godt helt tilbake fra 1981, under kommunismen. Da Guyla Horn slapp folk gjennom grensegjerdet i august 1989 var det en euforisk stemning. Demokratiet ble gjeninnført, men landet var et kommunistisk diktatur i mer enn førti år før det. Dommerne som dømte folk til døden, slapp straff etter 1990: Du kunne møte dem på gaten så lenge de levde. ‘Uavhengige’ domstoler var slett ikke det. Det tar lang tid å bygge normer for klassisk maktfordeling i slike samfunn, noe intervjudataene fra FAFO-forsker Åse Berit Grødeland tydelig viser.

Rent generelt stoler ikke folk på staten eller politikere. «Det må være løgn, for det står i avisen», er et ordtak. Det som er viktig, er familie, slekt og nasjonalt samhold. Denne konteksten er sentral for å forstå hvorfor demokrati ‘på dypet’ ikke er like enkelt som på papiret.

I tillegg er kritikken av Ungarn ofte en cocktail av det man ikke liker (det verdikonservative tankegodset, Orbáns populisme) og gyldig demokratikritikk. Dette problemet var det jeg tok opp i min opprinnelige artikkel.

Janne Haaland Matlary, professor, Universitetet i Oslo