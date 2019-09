Kort sagt, mandag 30. september

Elsparkesykler gjør Oslo bedre

Vil du suse gjennom byen på en delt elsparkesykkel neste sommer, må du si fra nå.

For et år siden hadde knapt noen hørt om delte elsparkesykler. Nå er de overalt. Dette har skapt krav om reguleringer. Trondheim og Stavanger har i praksis forbudt dem. Etter at Transportøkonomisk institutt (TØI) har slått fast at elsparkesykler erstatter gåing og buss, krever Aftenposten at Oslos politikere ser til Trondheim.

TØI ser bort fra at delte sparkesykler i samspill med T-bane, trikk og bysykler bidrar til grønnere reiser. Frihetsfølelsen en elsparkesykkel gir, gjør livet uten bil i byen bedre, og færre vil skaffe seg bil. Problemene syklene skaper, løser man gjennom å snakke med aktørene, ikke gjennom stivbeinte offentlige reguleringer. Som når Voi begrenser til gangfart på Karl Johan, eller Tier ikke tillater parkering i Frognerparken.

Fremtidens bymobilitet handler om en meny av alternativer som løser de reisendes behov bedre, billigere og mer miljøvennlig enn privatbil. Elsparkesykler gjør Oslo mer tilgjengelig, nesten uten utslipp og med små kostnader. De bør ønskes velkommen, ikke jages bort.

Cornelis Evensen og Bernt Sverre Mehammer, Multiconsult

Bruk av «snikislamisering» er mobbing

Det Siv Jensen og Sylvi Listhaug driver på med (kvinner som er blant de mektigste i Norge), vekker sterke følelser hos innvandrere som vil stå på lik linje med nordmenn, og som vil ha respekt for sin religion, sitt land og sitt folk. Det at bruken av «snikislamisering» har foregått i flere år, er mobbing. Selv etter beklagelse tidligere, så blir begrepet fortsatt brukt.

Flyktninger har sjelden eller så å si aldri vært årsaken til krig eller et dårlig samfunn. De prøver selv å komme seg vekk fra det, derfor flykter de til Norge. Frps ledere beskylder flyktninger for alt det dårlige i Norge, etter at de har undergravd alle mulighetene deres for hjelp og et bedre liv I Norge.

I tillegg til det jeg mener er skamfull propaganda, har Frp en streng innvandringspolitikk. De fører en streng politikk mot innvandrere som har forlatt familiene sine, kanskje familiene deres er drept også, i tillegg til at landet deres muligens er i ruiner. De kommer til Norge, som vi påstår er det beste landet i verden, og så blir de satt på asylmottak, som jeg mener er verre enn et fengsel i Norge.

Mian Faran Hassan, Jessheim

Norske advokater på korstog til Strasbourg

Advokat Thea W. Totland skal til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som ridder i kampen mot norsk barnevern. I Aftenposten 18. september bobler hun over av hellig vrede mot barnevernet og dets sakkyndige. Hun påstår at sakkyndige psykologer som engasjeres av barnevernet ikke kan komme frem til en konklusjon i strid med barnevernet, fordi dette vil bety slutten på flere oppdrag. Totland burde heller se seg selv i speilet. En advokat som ønsker pågang fra foreldre i konflikt med barnevernet, må opptre som et speilbilde av kommentarfeltenes grumsete og primitive kritikk.

I den pågående debatten om norsk barnevern bør media i større grad ta barnas perspektiv og faktisk beskrive råmaterialet fra disse sakene. En detaljert fremstilling av hva disse barna har vært utsatt for, vil være realitetsorienterende for oss alle.

Enkelte advokaters endimensjonale kamp for de voksnes menneskerettigheter og benekting av barnas menneskerettigheter er skremmende. Men for å fylle opp klientporteføljen må man kanskje tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv, også når dette handler om barn som mishandles på det groveste.

Eystein Victor Våpenstad, spesialist i klinisk psykologi