«Oljebransjen er rammet av en dobbel smell», skriver Aftenposten i sin lederartikkel 6. april, før avisen anbefaler finansminister Jan Tore Sanner å se bort fra en samlet industris forslag om midlertidige skatteutsettelser for å stimulere til aktivitet. Eller «såkalt midlertidige», som Aftenposten skriver.

Verden og landet er i en krise som i løpet av noen uker, har truffet oss alle som en tsunami. Situasjonen er alvorlig også for vår industri, ikke minst for mange leverandører. Tusener, for ikke å si titusener, risikerer å bli permittert eller miste jobben. Mange selskaper risikerer konkurs. Dette er utgangspunktet for at vi diskuterer tiltak for å opprettholde mest mulig aktivitet.

Vi i industrien skal selv gjøre det vi kan, men vi er også avhengige av midlertidig hjelp fra norske myndigheter for å klare å opprettholde aktivitet i en svært krevende fase.

Lønnsomme inversteringer også nå

Hovedtrekkene i forslagene er dette:

• Olje- og gassindustrien har ikke bedt om skattelettelser, men en midlertidig direkte utgiftsføring av investeringer. Dette gir i realiteten en skatteutsettelse. Forslagene omfatter både eksisterende og nye prosjekter, og det er viktig for å opprettholde aktivitet i alle deler av leverandørindustrien.

• For staten gir ikke dette lavere skatteinntekter, tvert imot vil skatteprovenyet over noe tid øke som følge av reduserte rentefradrag for selskapene.

• Men tiltakene vil gi selskapene sterke incentiv og likviditet til å kunne gjennomføre lønnsomme investeringer også i den fasen vi nå er i. Dette er investeringer som også er konkurransedyktige i overgangen til en lavutslippsfremtid, og som bidrar til å opprettholde aktivitet i leverandørindustrien.

Styrke Norges grønne konkurransekraft

I tillegg har industrien blant annet fremmet forslag om å forsere arbeidet med fullskala karbonfangst- og lagring, et selvfinansiert CO²-tiltaksfond som stimulerer til lavkarbonløsninger og tiltak for å utvikle en fremtidig havvindnæring. Fremtidsrettede investeringer som styrker Norges grønne konkurransekraft.

Vår industri kan være en motor på vei ut av krisen og på vei mot et lavkarbonsamfunn. Men da må næringen holdes oppe gjennom den krisen vi nå er i. Det er utgangspunktet for forslagene en samlet industri har lagt frem.