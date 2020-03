Jeg hatet fredager. Når alle de andre jublet klokken 14, ble klumpen i magen min så stor at jeg måtte låse meg inne på badet på skolen. Store barn gråter ikke, så jeg kunne ikke bli på badet lenge. Ingen kunne se at jeg gruet meg til det alle andre gledet seg til. Jeg brukte 45 minutter, istedenfor 15, på vei hjem.

Den isolasjonen vi utsetter barn og unge for i Norge under koronapandemien, er vanskelig for svært mange, men kan oppleves helt uutholdelig for barn som vokser opp i familier med vold og rus.

Fikk ikke gå ut

Når det var helg hjemme hos oss, fikk jeg ikke lov til å gå ut, med mindre det var avtalt. Men ingen av vennene mine ville planlegge lørdagen sin på en tirsdag. Så jeg måtte være hjemme, på rommet mitt, og hørte voksne krangle i stuen. Klumpen ble alltid større og større i løpet av helgen, og på lørdag ettermiddag føltes det alltid som jeg skulle eksplodere, for lørdag var alltid verst.

Det er viktig at voksne tør å se og erkjenne at for noen barn og unge kan denne isolasjonen føre til større og flere overgrep.

Luktet røyk og sprit

I Landsforeningen for barnevernsbarn vet vi at svært mange barn og unge lever i hjem som ikke er trygge for dem. De lever i hjem de helst vil flykte fra, hvor helgene er de vanskeligste dagene i uken. Hva skal vi gjøre for barna som nå lever i konstant fare uten fristedet sitt?

Selv om lørdagen føltes uoverkommelig, visste jeg alltid når den kom. Jeg visste at klokken 19 ringer det på døren. Klokken 20 begynner det å lukte røyk og sprit. Klokken 21 tar jeg på meg øretelefoner for å slippe å høre voksne mennesker synge. Klokken 23 smeller døren til rommet mitt opp, og klokken 02 får jeg kanskje sove.

Noen av medlemmene våre forteller oss om en barndom preget av redsel og uro. De forteller at dagene deres er godt planlagt, og de vet hvor de skal være til enhver tid. Denne planleggingen gir dem en følelse av kontroll i en hverdag preget av uforutsigbarhet.

Når hele samfunnet stenges ned, blir det spesielt vanskelig for disse barna. Det de står igjen med, er en uforutsigbar hverdag de ikke vet hvordan de skal forholde seg til. Mennesker som mister kontroll, søker tilflukt et sted de opplever som trygt. Hvor skal disse barna søke seg til?

Skjuler hemmeligheter

På søndag er det stille, for da sover alle de voksne. Jeg rydder stuen og kjøkkenet og gjør lekser. Selv om lørdagen føltes uoverkommelig, er det ikke så lenge til mandag.

Sårbare barn trenger forutsigbarhet. For mange barn og unge er skolen og barnehagen den forutsigbarheten og det fristedet de har. Vi forstår at det er en spesiell situasjon vi står i, men det er nødt til å opprettes et tilbud til barn og unge som funker i praksis.

Det hjelper ikke å snakke om at «de sårbare barna skal få hjelp» hvis vi ikke vet hvem de er. Sårbare barn er tøffe, de er vant til å jobbe for å skjule hemmelighetene sine. Dette endrer seg ikke under en pandemi. Nå må det prioriteres å gi disse barna de løsningene de trenger, for å be om hjelpen de har rett på.

Historiene i kursiv er eksempler fra medlemmer i Landsforeningen for barnevernsbarn.

