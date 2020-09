Eksmuslimer i Norge er en glemt og dobbelt utsatt minoritet

Hedda Mulholland Adferdsbiolog, aktivist og medlem i Rødt

Cemal Knudsen Yucel i Ex-Muslims of Norway under en demonstrasjon i 2018. Stian Lysberg Solum / NTB

Venstresidens «beskyttere» av minoriteter svikter eksmuslimer totalt.

Jeg reagerer som de fleste sterkt på den hatefulle rasismen til Stopp islamiseringen av Norge (Sian). NRK Debatten skal ha ære for å sikre ytringsfrihet også til dem som misbruker den til å spre hat.

Jeg reagerte imidlertid også på hvordan Cemal Knudsen Yucel i Ex-Muslims of Norway ble besvart av Antirasistisk Senter under Debatten. Hans situasjon som eksmuslim fremsto uinteressant for lederen Rune Berglund Steen.

Eksmuslimer i Norge er utsatt for rasisme fra deler av majoritetsbefolkningen og negativ sosial kontroll fra en del av «sine egne» på bakgrunn av frafall og kritikk av religion. Disse fryses også ut av toneangivende venstreside og antirasistisk bevegelse i Norge i dag.

Grove eksempler

At Knudsen Yucel blir kalt «rasist» og «brun ryggslikker» av kritikere, og at leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI) Shakeel Rehman blir omtalt som «klovn», «Sian-venn» og «husneger», er eksempler på negativ sosial kontroll. Dette er grove eksempler for å belyse hva som er tonen overfor eks-muslimenes representanter i uformelle debattfora for venstresiden og i kommentarfelter hos kjente samfunnsaktører på venstresiden.

Shakeel Rehman, leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI). Terje Bendiksby / NTB

Det mange eksmuslimer opplever i Norge, kan etter min oppfatning sammenlignes med det norske kvinnelige konvertitter til islam opplever av hets og utfrysing fra en del av «sine egne».

Tas ikke på alvor

Frykten og sinnet eks-muslimer føler, tas ikke på alvor. Det er ikke rart dersom enkelte av dem ser til høyre for støtte når venstresidens «beskyttere» av minoriteter svikter dem totalt.

Det er heller ikke rart at mange har sterke negative følelser overfor politisk islam og negativ sosial kontroll. Og det må de få ytre. Av full hals om de ønsker.

Jeg tror mange deltar i denne nedsnakkingen i forskjellig grad også ubevisst. Det har form av en «massesuggesjon». For mange på venstresiden sitter det «i ryggmargen» å være oppmerksom på hatpratet til ytre høyre. Og mennesker er sosiale flokkdyr. Sosial kontroll er naturlig for oss. Derfor må vi være ekstra oppmerksomme på hvordan det kan føre til urettferdig og skadelig behandling av individer og minoriteter.

Men det hjelper ikke bare å forstå, når «massesuggesjonen» resulterer i at eksmuslimer og deres talspersoner blir stilnet. Jeg regner med at toneangivende antirasister og venstresiden ikke mener eller ønsker å formidle at «en god eksmuslim er en musestille eksmuslim»?

Rune Berglund Steen sa selv i Debatten at antirasisme handler om å beskytte minoriteter. Venstresiden bør snarest ta eierskap til kritikken av religion og adressere den dårlige behandlingen av eksmuslimer. Det er på høy tid.

