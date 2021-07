Nei, regjeringen har ikke inngått et kompromiss om konverteringsterapi

Abid Q. Raja Kultur- og likestillingsminister (V)

Tor Frøytvedt Dahl Politisk rådgiver (V)

Slettholm og Aftenposten klarer å fremstille dette som et partipolitisk kompromiss på grunnleggende rettigheter. Sannheten er det motsatte, skriver innleggsforfatterne. Foto: Hanna Johre / NTB

Det er grunnleggende rettigheter som setter grenser for hvor langt vi kan gå.

Regjeringen sendte fredag forrige uke et lovforslag som innebærer et forbud mot konverteringsterapi, på høring.

Etter Aftenpostens dekning av dette har det bredt seg en misforståelse om at regjeringen har inngått et kompromiss på grunnleggende rettigheter. Det kunne ikke vært lengre fra sannheten.

Fakta er som følger: I dag er det i stor grad tillatt å «behandle» barn og voksne for å endre eller presse dem til å fornekte sin seksualitet eller kjønnsidentitet. Dette skal vi stoppe, også der det skjer i religionens navn.

I strid med Grunnloven

De som utfører konverteringsterapi overfor barn og unge, eller overfor voksne som ikke har gitt et reelt samtykke, skal kunne straffes.

Det samme gjelder dersom «terapien» skjer som følge av utilbørlig press, for eksempel under trussel om å bli kastet ut av et trossamfunn.

Det som gjør at barn skal beskyttes fra denne grufulle praksisen, nemlig retten til privatliv, selvbestemmelse og religionsfrihet, er også det som forhindrer et totalforbud for voksne. Grunnloven og menneskerettighetene setter nemlig grenser for hvor langt staten kan regulere voksnes liv.

Det skal vi i det store og det hele være glade for.

Derfor er det underlig og foruroligende å høre Ap og SV ta til orde for at regjeringen skulle foreslått et totalforbud for alle. Lovavdelingen, et av Norges fremste juridiske miljøer, mener det vil stride med både Grunnloven og menneskerettighetene.

Fakta Hva er homoterapi? Begrepet homoterapi er vanligvis knyttet til forsøk, via samtaleterapi, på å endre personers seksuelle legning fra homofil til heterofil. Det kan også handle om å endre transkjønnedes kjønnsuttrykk til å passe sammen med kjønnet de ble født med. Tilhengerne av terapiformen mener at den skal hjelpe mennesker med å forandre sin «uønskede legning», ofte fordi kulturelle tradisjoner eller religiøs tro definerer denne legningen som å være mot naturens orden og en synd mot Guds påbud. Behandlingen benytter både psykologiske og «åndelige» metoder, som samtaleterapi, praktiske og mentale øvelser, bønn, håndspåleggelse og i sjeldne tilfeller djevleutdrivelse. Det er ikke bevist at mennesker kan forandre sin seksuelle orientering gjennom terapi. Psykiatrisk helsepersonell vitner tvert imot om at terapiformen kan oppleves som et psykisk overgrep og føre til depresjon, selvskading og selvmord. Kilder: Wikipedia, SNL Vis mer

Nybrottsarbeid

Likevel klarer Andreas Slettholm og Aftenposten å fremstille dette som et partipolitisk kompromiss på grunnleggende rettigheter. Sannheten er det motsatte: Det er grunnleggende rettigheter som setter grenser for hvor langt vi kan gå.

Vanligvis setter kommentatorer og journalister seg godt inn i sakene de kommenterer, men her har åpenbart ønsket om å avdekke «politisk spill» veid tyngre enn fakta.

Norge ligger nå an til å bli det tredje landet i Europa med et forbud mot konverteringsterapi, og vi går like langt eller lenger enn det andre land har gjort før oss.

Dette er ikke et kompromiss. Det er viktig nybrottsarbeid som viser at Norge går foran for skeives rettigheter.