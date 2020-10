Et forsvar for one night stands under koronaen

Oda Louise Østbakk Illustratør, @vulvaoda

Oda Louise Østbakk er illustratør og studerer sosialt arbeid. Foto: Privat

Single som tilbringer mye tid alene, har også behov for nærhet og fysisk kontakt.

Debatt

Dette er et debattinnlegg.

Helseministeren uttalte seg i høst om unge mennesker og sex. Han sa at «hvis de er så forelsket at de tenker at dette er den ene jeg skal satse på gjennom hele pandemien, så er det helt greit å droppe enmetersregelen».

Men om one nights stands var det verre: «Men hvis de har en liten tvil og tenker at jeg er bare forelsket i denne personen i kveld, og i morgen forelsker jeg meg i en annen, så bør man holde enmetersregelen.»

Er ikke det litt lettere sagt enn gjort?

Foto: Oda Louise Østbakk

Omkring 40 prosent av alle nordmenn over 18 år er single. På Maslows behovspyramide står behovet for sex på det sterkeste nivået sammen med sult og tørst.

Sex er altså ikke et slags overfladisk behov vi fint kan klare oss uten på ubestemt tid.

Hvordan skal vi dekke et av de mest grunnleggende behovene våre hvis vi kun skal ligge med den ene vi ser for oss å være med gjennom hele pandemien? Når ble dating så enkelt?

Etter min mening kunne helseminister Høie like gjerne sagt: «Dere som har en fast partner, hold på dem. Dere som ikke har en, vent til pandemien er over.»

Dating fungerer ikke så firkantet som han fremstilte det. Her er det en stor gråsone.

Du må kysse noen frosker

Uansett om det er snakk om en fast sexpartner eller en kjæreste, må du gjerne kysse mange frosker før du finner prinsen eller prinsesssen. Skal det fungere, må dere ha kjemi og gjensidig interesse og ikke minst ha lyst til å sette av tid til hverandre.

Dating har ikke forandret seg siden koronaen kom til Norge. Du kan fortsatt ikke peke deg ut én og si: «Du skal være min faste partner.»

Restriksjonene som vi nå lever under, gjør det vanskelig i det hele tatt å møte noen. Det er få sosiale arenaer for å bli kjent med nye mennesker. Prioriterer du dating, risikerer du å bli møtt med fordømmelse av samfunnet.

Single som tilbringer mye tid alene, har også behov for nærhet og fysisk kontakt. Jeg opplever at mange ikke har forståelse for dette. Ikke minst for at behovet øker hos mange under situasjonen vi nå befinner oss i.

Løs det på en annen måte

På min instagramprofil tar jeg opp ulike temaer rundt sex, kropp og psyke. Her om dagen spurte jeg hva folk egentlig tenker om dette med one night stands under korona.

Over halvparten svarte at de ikke synes det er greit. De fleste støttet utsagnet «løs det på en annen måte», ikke «vi trenger den type nærhet». Mange forslo at man kan finne en fast partner å ligge med.

Foto: Oda Louise Østbakk

Hadde jeg bestemt helt selv, ville jeg hatt en fast partner for lengst. Hvorfor har ikke jeg fått til dette enda, seks måneder inn i koronaen?

Jo, fordi jeg ikke har funnet en jeg faktisk fungerer med. Det er så enkelt at du må være to for å danse tango. Mange foreslo også at man heller kan onanere eller masturbere. Men jeg tror ikke det er nytelsen eller antall orgasmer Maslow sikter til i sin teori. Det er nærheten og intimiteten til et annet menneske.

Jeg oppfordrer til bredere forståelse av ulike menneskers livssituasjoner og de behovene som et menneske faktisk har. Kanskje er det nødvendig med noen one night stands i en tid som dette?

