Sintef gjorde ikke jobben sin under granskningen av Scandinavian Star-ulykken

Kjell Ola Dahl Forfatter

55 minutter siden

Stena Saga var det første skipet som kom etter at Scandinavian Star sendte nødmelding. Bildet er tatt fra båten Stena Nordica. Foto: Erik Hannemann

Mangelfull gransking gjorde at politiet aldri dokumenterte hvordan de drepte ble påført skader.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I NRKs TV-dokumentar Scandinavian Star er det to utsagn fra meg som har falt Kjell Schmidt Pedersen og Kristen Opstad i Norges branntekniske laboratorium i Sintef tungt for brystet. Jeg uttalte at Sintefs forsøk viste at brannen i laminatet på vegger og tak slukket av seg selv etter 20 minutter.

De to mener at utsagnet er misvisende og henviser at: «Denne brannen skaper overskudd av varme og uforbrente energirike gasser. Disse ble selvantent utenfor modellen i møtet med oksygen fra luften.»

Jeg er ikke i tvil om at slike gasser selvantenner i møtet med luft. Det som er mitt poeng, er det faktum at skipet brant i hele 38 timer og ble påført voldsomme skader. Vil gasser som selvantenner i møtet med luft, brenne i 38 timer?

Kjell Ola Dahl, forfatter og har skrevet bok om Scandinavian Star. Foto: Privat

Mer underlig enn overbevisende

Etter at all brann er over, kan man observere huller under vinduene i restauranten. Her har aluminium smeltet i gulvhøyde. Smeltepunktet for aluminium er 660 grader. Under en normal brann vil det aldri oppstå slike temperaturer i lav høyde.

Fakta Scandinavian Star Fergen ble satt inn på ruten Oslo – Frederikshavn fredag 6. april 1990. På den første turen brøt det ut brann. 159 personer omkom, de fleste nordmenn.

Brannen startet trolig ved 2-tiden natt til lørdag 7. april. De første meldingene gikk ut på at alle var reddet. Noen timer senere ble det klart at et stort antall mennesker ikke hadde kommet seg ut. Skipet ble trukket til Lysekil i Sverige, der de omkomne ble hentet ut og identifisert.

I mai 2015 vedtok Stortinget å oppnevne en egen granskingskommisjon. 1. juni 2017 la kommisjonen frem sin rapport, der de avviser mistankene om sabotasje.

Også i 1991 ble det gjennomført en gransking under ledelse av Tore Schei. Flere av Schei-kommisjonens funn har vært omstridt.

En ny etterforskning av saken ble satt i gang i 2014 for å avklare om de mange brannene om bord var påsatt og undersøke mistanker om forsikringssvindel. Saken ble henlagt av politiet i 2016 på grunn av mangel på bevis.

Henleggelsen ble påklaget, men ble opprettholdt av statsadvokaten.

Under den første etterforskningen ble det funnet mangler ved redningsutstyret om bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble i 1991 dømt til korte straffer.

En dansk lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som skyldig i brannstiftelse. Politiet mener imidlertid det ikke kan fastslås at han var gjerningsmannen, selv om det var grunnlag for mistanke. Vis mer

Selskapet Firesafe har gjennomført en datasimulering for å finne hvilke energimengder som faktisk skal til for å påføre skipet slike skader. Firesafe konkluderte med at energibehovet var titusenvis av liter med fossilt brennstoff.

Det at Schmidt Pedersen og Opstad kan hevde at branngasser fra plastlaminatet påførte skadene, virker mer underlig enn overbevisende.

Grov forsømmelse

I TV- dokumentaren hevder jeg at det er utrolig at Sintef sa ja til å granske kun tidsrommet frem til kapteinen forlot skipet, siden det fortsatte å brenne da han hadde forlatt skipet. De to forskerne hevder at mandatet var riktig, fordi mandatet dekket «det viktige tidsrommet da folk omkom».

En av Aftenpostens fotografer tok dette bildet ved kaien i Lysekil i 1990. Foto: Finn Eirik Strømberg

En av årsakene til at jeg fortsatt mener Sintef forsømte seg grovt ved å akseptere mandatet, er at mangelfull gransking gjorde at politiet aldri dokumenterte hvordan de drepte ble påført skader. I en drapssak er det sentralt for oppklaring å undersøke hvorledes drapsofferet er påført skade.

Det var drapsofre om bord på Scandinavian Star uten synlige fysiske skader, mens andre var kremert til støv. Politiet svarte aldri på hvorfor det var slik. Hadde Sintef tatt bryet med å granske hvordan brannen herjet – også fra time 2 til time 38 i brannforløpet – er det faktisk mulig at saken ville vært oppklart i dag.

Det at de to, 30 år etter katastrofen, kommer trekkende med en datasimulering, blir ikke annet enn et debattinnlegg. Den debatten ble startet, og den pågår fordi Sintef ikke gjorde jobben de skulle gjort i 1990.

Les også Det er store hull i teorien om brannen på Scandinavian Star

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter