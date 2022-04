Flyforbudssone over Ukraina er en dårlig idé

Håkon Lunde Saxi Phd, førsteamanuensis, Forsvarets høgskole

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte nylig til Stortinget og ba om støtte i Ukrainas forsvarskamp, skriver innleggsforfatteren. President Zelenskyj har bedt USA og Nato om å opprette en flyforbudssone over Ukraina.

Det verst tenkelige utfallet av det vil være at Putin-regimet tyr til atomvåpen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt i forrige uke en sterk appell til Stortinget og det norske folk der han ba om støtte i Ukrainas forsvarskamp. Han appellerte virkningsfullt til norske verdier og interesser.

Samtidig har krigen i Europa også vekket sterke følelser i den norske befolkningen. Bildene av ødelagte byer, drepte sivile og millioner av kvinner og barn på flukt har sjokkert det norske folk. Ukrainernes heroiske motstandskamp har også inspirert og imponert mange nordmenn.

I denne situasjonen spør stadig flere seg: Kan vi gjøre mer for Ukraina?

Et stadig tilbakevendende forslag er å opprette en flyforbudssone over hele eller deler av Ukraina.

Finnes historisk presedens

Hensikten med en slik flyforbudssone ville være å hindre Russland i å utnytte sin overlegenhet i luften. Å stoppe russiske luftangrep ville gavnet Ukrainas militære forsvarskamp og bidratt til å beskytte sivilbefolkningen.

Forslaget appellerer både til dem som er opptatt av å støtte Ukraina militært, og til dem som er opptatt av å avhjelpe det ukrainske folkets humanitære lidelse.

Det finnes historisk presedens for å opprette flyforbudssoner.

På 1990-tallet ble det opprettet slike soner over Irak og Bosnia, håndhevet av USA og av Nato. Hensikten var i begge tilfellene å hindre autokratiske og skruppelløse regimer i å utnytte sin luftoverlegenhet.

En formidabel militær utfordring

President Zelenskyj har flere ganger bedt USA og Nato om å opprette en flyforbudssone over Ukraina. Både USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har avvist forslaget.

De står dermed imot presset fra både sikkerhetspolitiske «hauker» og velmenende «duer» som av ulike grunner er enige om at en flyforbudssone burde opprettes.

Tilhengerne av flyforbudssonen synes ofte å glemme at tidligere flyforbudssoner ble innført mot militært svake stater. Hverken Irak eller de bosniske serberne var militært i stand til effektivt å motsette seg en flyforbudssone.

Som militærmakt er Russland en helt annen aktør. Landet har langtrekkende bakkebaserte luftforsvarssystemer som dekker store deler av Ukraina. Russland har også et luftforsvar med nesten 1500 kampfly.

Å skulle innføre en flyforbudssone mot en slik aktørs ønske vil være en formidabel militær utfordring. Det vil likevel sikkert være mulig å gjennomføre, gitt Natos kvalitative og kvantitative overlegenhet i luftdomenet.

Krig mellom Russland og Nato

Hovedutfordringen med flyforbudssonen er imidlertid at den med stor grad av sikkerhet vil innebære nedskytning av bemannede russiske fly og helikoptre.

Dette vil Russland kunne fortolke som en krigshandling. Angrep mot Nato-fly og militære installasjoner i Nato-land vil sannsynligvis følge.

Dermed vil krigen utvides til å bli en krig mellom Russland og Nato.

En slik eskalasjonsspiral vil raskt også kunne innebære det som på det sikkerhetspolitiske fagspråket omtales som «horisontal eskalasjon» ‒ en utvidelse av konflikten til nye geografiske områder.

Det kan for eksempel bety at konflikten utvides til norske nordområder.

Bruk av atomvåpen

En slik «horisontal eskalasjon» vil likevel ikke være det verst tenkelige utfallet av en flyforbudssone.

Med flere enn 900.000 soldater under våpen er Russland en militær stormakt. Men landet er likevel klart underlegent Nato hva angår konvensjonell militær slagkraft, befolkning og økonomiske ressurser.

I en langvarig konflikt med Vesten vil utfallet være gitt – Russland vil tape. Dette er også beslutningstagerne i Kreml klar over.

Samtidig finnes det et område der Russland er likeverdig Vesten: kjernefysiske våpen. Putin-regimet vil derfor på et tidspunkt vurdere å ty til såkalt «vertikal eskalasjon» ‒ altså å ta i bruk nye og sterkere militære virkemidler.

Det betyr i klartekst én ting: bruk av atomvåpen.

Troverdig avskrekking

Frykten for atomkrig var hovedårsaken til at atomvåpenmaktene under den kalde krigen alltid unngikk direkte væpnet konfrontasjon. Det bør de nå også i denne nye kalde krigen, slik Biden og Stoltenberg klokelig har gjort.

Samtidig må man unngå at dette blir oppfattet som unnfallenhet. Det kan invitere til nye russiske fremstøt.

Derfor er det så viktig at Biden og Stoltenberg gjentatte ganger har understreket at USA og Nato «vil forsvare hver tomme av Natos territorium».

Norge og våre allierte må kombinere støtte til Ukraina og sanksjoner mot Russland med politisk samhold og en styrking av vår egen forsvarsevne.

Slik kan troverdig avskrekking etableres og freden i Europa i hovedsak bevares, frem til det russiske autokratiet kollapser.