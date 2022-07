Grunn energianalyse i Aftenposten

Einar Wilhelmsen Energipolitisk talsperson, MDG

16 minutter siden

Regjeringen burde sette i gang med effektive tiltak frem mot vinteren, som alternativ oppvarming, solenergi og energisparing, skriver Einar Wilhelmsen. På bildet står han foran Rådhusets solcellepanel.

Ansvaret ligger ikke hos kraftselskapene, men hos regjeringen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten skriver søndag 16. juli på lederplass at de høye strømprisene skyldes krigen i Ukraina, lite vann i Sør-Norge og «overoptimistisk», tysk energipolitikk.

Det er åpenbart at lite vann på Østlandet drar opp strømprisene, og at russisk kutt i gassleveranser gjør europeisk strøm svindyr. Men hvorfor er Tyskland Aftenpostens syndebukk?

Tyskland satser på fornybar energi

Det stemmer at Angela Merkel (tidligere kansler) sin koalisjon som styrte Tyskland frem til i fjor høst, er blitt kritisert av De Grønne (som nå styrer sammen med Sosialdemokratene) for å være for treige i energiomstillingen og for å stole for mye på Russland.

Men Tyskland bruker ikke mer gass til gasskraft nå enn de gjorde før fornybarutbyggingen begynte – og de bruker mye mindre kull. Tyskland har altså ikke blitt noe mer avhengig av gass, snarere litt mindre. Og med ny regjering kommer en ny kjempesatsing på fornybar strøm og varme.

Tyskerne er jo ikke akkurat alene om å være avhengige av gass heller. Vi skal nok prise oss lykkelige for at EU (og Tyskland) ikke har lyttet til norske myndigheter. Norge har drevet lobbyvirksomhet med EU for lavere ambisjoner på fornybarutbygging og energieffektivisering, og heller å gå for gass. Hadde Europeerne hørt på oss hadde de vært skikkelig ute å kjøre nå.

Overoptimistisk plan

Om man først skal skylde på noen: Halvparten av Frankrikes atomkraft er ute av drift – og hetebølgen gjør at kraftverk må stenge fordi kjølevannet i elvene er for varmt. De må derfor importere, noe som drar opp strømprisen i Europa.

I Finland og Baltikum har de basert sin strømforsyning på russisk import, linjene til Finland har russerne stengt. Litt overoptimistisk energiplan kanskje? Energisystemet er komplekst, men når Russland bruker energi i krigføringen, så er det ganske effektivt.

Regjeringen driver sjansespill

Aftenpostens konklusjon er at kraftselskapene må ta ansvar. Det blir for enkelt. Ansvaret ligger hos regjeringen. Vi står snart foran en ny vinter med skyhøye energipriser. Regjeringen har vært fornøyd med å betale seg ut av problemet med strømstøtte til husholdningene – men knapt løftet en finger for å løse det egentlige problemet – at landet vårt mangler energi.

Det eneste som monner nå på kort sikt, er en skikkelig satsing på alternativ oppvarming, solenergi og energisparing.

Det vil verne forbrukerne, avlaste vannmagasinene, styrke energisikkerheten og være solidarisk i en tid der energi brukes som våpen. Regjeringen driver et farlig sjansespill når de gambler på at krigen snart går over og at «alt blir bra».