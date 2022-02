Kan Taliban-regimet overleve?

Kai Eide Tidligere spesialutsending for FN i Afghanistan

Representanter for Taliban ble nylig invitert til Norge. For mange i Taliban-delegasjonen var det første gang de ble eksponert for hva internasjonale aktører forventer, skriver Kai Eide.

Oslo-møtet med Taliban skapte støy. Men det var et klokt initiativ.

Norge har hatt kontakt med Taliban siden 2007. Men persongalleriet har endret seg. De Norge og andre tidligere har møtt, er ikke de samme som besøkte Oslo.

Norges rykte ligger der fortsatt: En aktør som lyttes til, fordi vi i fortrolige samtaler gjennom 13 år har bygget opp tillit og respekt for kunnskap.

En fragmentert bevegelse

Talibans delegasjonsleder, fungerende utenriksminister Amir Khan Muttaqi, ga ingen krystallklare svar. Det er forklarlig. I hans delegasjon var det representanter for den «moderate» fløyen og for svært konservative krefter.

Vi tror ofte at Taliban er en monolittisk bevegelse. Men den er fragmentert. De konservative må eksponeres for omverdenens syn.

At mediene spør om hva som konkret kom ut av møtet, er naturlig. Men tilretteleggelse dreier seg om prosesser. Når og hvordan gjennombruddet kommer – om det kommer – er ofte udefinerbart.

Når Muttaqi besvarte spørsmål om kvinner og skolegang upresist ( «åpning av alle skoler ved det afghanske nyåret, om det er praktiske mulig»), så ligger flere hensyn bak:

For det første må ressursene være tilgjengelige: penger til drift og lærerkrefter til undervisning.

Afghanske skoler og universiteter er drevet med utenlandske penger. Disse midlene er «frosset». Vil de frigjøres raskt nok?

Ifølge BBC har 229 universitetslærere forlatt de tre største universitetene. Av disse er 112 fra Kabul universitet – det aller største. Det totale antallet emigrerte lærerkrefter er stort.

For det andre trenger Muttaqi enighet innen Taliban. Det kan bli krevende. Blant de mest konservative har mange et middelaldersk syn på kvinners rolle.

Personlig tror jeg ikke Taliban-regimet i sin nåværende form vil overleve lenge, skriver Kai Eide. Her avbildet på Soria Moria hotell, hvor norske myndigheter hadde møter med representanter for Taliban.

Kriser

Landet gjennomlever en økonomisk, humanitær og politisk krise. Hele ni milliarder dollar er «frosset» og når ikke frem til landet. Dermed kveles muligheten til å lønne ansatte i offentlige institusjoner og få økonomien i gang.

Ansvaret ligger i Washington. FN har sendt ut den største humanitære nødappellen i sin historie, nær fem milliarder dollar. En del hjelp kommer inn. Men ingen har kalt inn til noen giverkonferanse.

Siden august har én million afghanere forlatt landet. Nesten halvparten av 38 millioner afghanere sulter. Scenene fra afghanske helseinstitusjoner er skremmende, med akutt mangel på medisiner, utstyr og oppvarming.

Personlig tror jeg ikke Taliban-regimet i sin nåværende form vil overleve lenge. Det afghanske samfunnet har forandret seg kraftig de siste 20 årene. Å administrere landet er blitt komplisert.

Men regimet kan likevel ikke settes helt til side. FN og frivillige organisasjoner kan ikke brøyte veier, flyplasser og tunneler i et ufremkommelig land vinterstid. Og ikke sørge for tilførsel av vann eller strøm. Derfor er dagens sanksjonspolitikk uholdbar.

Må søke løsninger nå

Tidligere president Hamid Karzai ga nylig et intervju som gjenspeilet situasjonen. Kanskje er han den eneste samlende personligheten landet har. Og han forlot ikke landet, noe som styrket hans status. Hans budskap var at afghanere er brødre og søstre – Taliban inkludert.

Derfor ba han om et tradisjonelt storteltmøte, en «Loya Jirga». Det har også sine problemer: Hva vil de mest konservative kreftene i Taliban, samt tusener av radikale fotsoldater, mene om å dele makt?

Dersom de motsetter seg, vil risikoen for politisk sammenbrudd være overhengende. Og faren for økende strøm av flyktninger, ekstremisme i regionen og større opiumproduksjon vil øke. Det kan bety en ny krig.

Motstandskrefter forsøker å organisere seg fra den utilgjengelige Panjshirdalen. De drives av et håp om at sammenbrudd og kaos kan gi dem en ny sjanse. Men kostnadene blir store – også for Vesten.

Det beste er å søke løsninger nå, lette den humanitære katastrofen, få økonomien i gang og gi støtte til Karzais visjon.

I dag kan det være den eneste sjansen for å bringe landet ut av krisen.