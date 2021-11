Hva skjer med de elevene som nå blir igjen under dynen?

Karoline Torkildsen Lektor, Ullern videregående skole. Styremedlem, Norsk Lektorlag, Oslo

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har fjernet fraværsgrensen ut skoleåret.

Kjære elev som tenker på å bli i sengen nå når fraværsgrensen er midlertidig opphevet: Vær så snill, møt opp!

Debatt

4. november kom beskjeden fra Tonje Brenna (Ap), nylig tiltrådt kunnskapsminister, om at fraværsgrensen for videregående skole fjernes ut skoleåret. Etter uker med stigende smitte var presset på ministeren sterkt.

Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer alle til å holde seg hjemme ved symptomer, og fastlegene hevder de nedringes av elever med behov for sykmeldinger. En pragmatisk løsning er da å oppheve fraværsgrensen akkurat nå.

Problemet er at kunnskapsministeren ikke ser hvilke enorme konsekvenser dette vil kunne få for elever resten av skoleåret. Hva skjer med de elevene som nå blir igjen under dynen?

Lærer best sammen

«Koronaskolen», «hjemmeskolen», «teamsskolen» – lite kjært barn har mange navn. Vi lærte noe viktig av den: Ungdom lærer best og mest, samt trives aller best, sammen på skolen!

Jeg spurte elevene mine hvordan de opplevde hjemmeskolen. Det var lite positivitet å spore: «Vanskelig å delta, krevende å finne motivasjon, jeg datt helt ut, jeg var ensom.»

Hva er det egentlig vi gjør dersom vi nå fjerner kravet om oppmøte på skolen helt frem til sommerferien? Elever som starter med litt fravær, vil fort få mer når de opplever at de faller ut av undervisningen.

Elevene som holder seg hjemme, blir i utgangspunktet overlatt helt til seg selv. Hvordan skal det egentlig gå med disse? Hvem skal passe på at de henger med faglig, og – minst like viktig – at de har det bra?

Hva med forberedelse til voksenlivet?

Norske skoleelever går 190 dager på skolen. Fraværsgrensen er på 10 prosent for å få vurdering i et fag. Det betyr at om du er fraværende mer enn 10 prosent uten dokumentasjon (det betyr at alle legetimer, tannlegetimer, begravelser, oppkjøringer osv. faller utenfor dette), får du ikke karakter i faget.

10 prosent av 190 skoledager er 19 dager. Jeg kjenner ikke til så mange jobber, læreplasser eller studieplasser der du kan være fraværende mer enn 19 dager i løpet av et år uten noen grunn?

Selvsagt skal man være hjemme ved sykdom, men er det virkelig slik at en tenåring trolig vil være hjemme mer enn 19 dager i løpet av et år uten å gå til legen? Ja, jeg vet enkelte små fag vil slå skjevere ut enn større fag, men det kan løses annerledes enn ved å fjerne kravet om oppmøte fullstendig.

En skoleplass på studiespesialiserende linje koster ifølge Utdanningsdirektoratet ca. 71.000 kroner i året pr. elev. Det er ikke all verdens, men en elevplass på yrkesfag eller musikkfag koster over 150.000 kroner pr. år. Skal elevene virkelig få kaste bort disse pengene fra fellesskapet helt uten at noen reagerer? Hva med forberedelse til voksenlivet? Å forberede elevene til at det er krav i voksenlivet er kanskje ikke for mye når de nærmer seg, eller har fylt, 18 år?

Helt urealistisk

Ap, SV og flere ungdomspartier, med støtte fra Elevorganisasjonen, har i flere år hamret løs mot fraværsgrensen. Likevel: De fleste hadde trolig ikke møtt opp på jobb uten at dette ble forventet, uten lønn eller uten anerkjennelse eller belønning.

Ungdom trenger også slike ytre motivasjonsfaktorer for å drive seg selv videre, være seg bedre karakterer, mulighet til å velge studiested eller fraværsgrense.

Politikere og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen må ikke glemme at de skal representere langt flere enn dem som ligner dem selv. De skal også representere de mange som trenger krav om oppmøte for å delta.

Elevene i videregående er nå ideologiske prøvekaniner. Politikerne i Ap bryr seg ikke om hva som vil fungere eller ikke basert på erfaringer – de forsøker å innføre en utopi der alle ønsker å stå opp for å delta hver dag uten hverken pisk eller gulrot. Dette er helt urealistisk!

Tilgi dem ikke!

Kjære elev som tenker på å bli i sengen nå når fraværsgrensen er midlertidig opphevet: Vær så snill, møt opp! Da kan jeg hjelpe deg med å lykkes, da kan rådgivere og andre på skolen få høre hvordan du egentlig har det. Blir du hjemme, blir mange ting mye vanskeligere.

Nei, elever: Tilgi dem ikke! De vet hva de gjør! Vi får bare håpe de snur på den ideologiske flisa før den ødelegger for mange unge der ute i Skole-Norge.