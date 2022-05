Barnevernet kan ikke hjelpe de sykeste barna alene

Ingrid Pelin Berg Regiondirektør, Bufetat, region øst

Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat, region sør

Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør, Bufetat, region nord og midt

Marianne Kildedal Regiondirektør, Bufetat, region vest

8 minutter siden

Alle som jobber med og rundt barn, må ha kunnskap om hva som er barnevernets ansvar og hva som er andre myndigheters ansvar, skriver innleggsforfatterne.

Vi ønsker å knuse en utbredt forestilling: Det er ikke barnevernets ansvar å gi helsehjelp til barn.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barnevernet har ansvar for å finne ut om barnet trenger helsehjelp. Vi skal være profesjonelle og kravstore omsorgsgivere, passe på at barn får rett helsehjelp og skole-/dagtilbud og, av og til, hjelp til å gjennomføre en straff. Vi skal motivere barn til å ta imot hjelp.

Det betyr ikke at vi kan erstatte nødvendige tilbud i helsetjenesten, i skolen eller i andre myndigheters tjenester.

Vi er derfor ikke enige i at det er barnevernet som har ansvar for å skaffe barna bedre helsehjelp, slik som det ofte fremstår, og uttrykt av Norsk Psykologforening i Aftenposten 24. mai.

Helsemyndighetenes ansvar

Vi ønsker å knuse en utbredt forestilling: Det er ikke barnevernets ansvar å gi helsehjelp til barn. Heller ikke når de bor i barnevernsinstitusjon.

Det er helsemyndighetenes ansvar å sørge for et virkningsfullt og tilgjengelig helsetilbud til alle barn.

Vi i barnevernet kan eller skal aldri si nei, ikke avvise og ikke skrive ut før det finnes et adekvat tilbud i den andre enden. Det er samfunnets svar på behovet for et sikkerhetsnett for barn som trenger omsorg og oppfølging utover det foreldrene klarer å gi.

Men det betyr ikke at barnevernet har mandat til å yte hjelp som andre myndigheter og tjenester er satt til å gi.

Vi skal ikke gi barn helsehjelp, det har vi hverken adgang til etter dagens lover og regler, eller kompetanse til. Men siden barna bor i våre institusjoner, blir vi likevel sittende med oppgaven.

Dette kan gjøre en forskjell

To av tre barn som bor i barnevernsinstitusjon, har behov for samtidig helsehjelp. De fleste får god hjelp, men for de sykeste barna savner vi et bedre helsetilbud.

Alle barn har rett til og krav på virkningsfulle tjenester, men når rett helsehjelp uteblir, klarer vi ikke alltid gi dette.

Har vi løsningen? Ikke nødvendigvis. Men dette kan gjøre en forskjell:

1) Alle som jobber med og rundt barn, må ha kunnskap om hva som er barnevernets ansvar og hva som er andre myndigheters ansvar.

Vi møter ulike oppfatninger om hva barnevernsinstitusjoner er og skal være. Mange er basert på egne antagelser eller misforståelser av hva som er barnevernets oppdrag.

Barnevernsinstitusjoner er ikke oppvekstinstitusjoner, men et behovsprøvd, målrettet og midlertidig tiltak for barnet. Helse, skole, kriminalomsorg og andre må yte sine bidrag.

Les også Døden i barnevernet

2) Vi må i mye større grad enn i dag tenke både og, og sammen, når det gjelder hvem som skal hjelpe barna. Derfor er de nye lovkravene som trer i kraft senere i år, velkomne. De skjerper alle myndigheters ansvar til samhandling.

Vi har allerede samarbeidsavtaler mellom barnevern og helse, barnevern og skole og barnevern og politi. Alle parter må strekke seg lenger med å praktisere de gode intensjonene i disse fullt ut.

3) Vi som har ansvar for barnevernsinstitusjonene, ønsker oss døgnplasser i helse for de sykeste barna. Hvis noen av barna kan bli utredet og behandlet over noe tid i helseinstitusjoner, kan vi bedre hjelpe dem etterpå.

Vi har eksempler på slikt samarbeid, så vi vet at det er mulig. Dette krever at helsemyndighetene innretter sitt tilbud til barn med alvorlige psykiske lidelser annerledes enn i dag.

Bufetat har nå to pilotinstitusjoner i Søgne og Bodø som skal gi omsorg og psykisk helsehjelp under samme tak – i samarbeid med spesialisthelsetjenestene der. Uttalt mål er flere slike institusjoner etter pilotperioden.

4) Vi som jobber i barnevernet, trenger mer kunnskap og kompetanse om barn og helse, om helsetjenestene og hvordan vi mobiliserer helsehjelp for barna.

Barn og helse må inn i barnevernsutdanningene i større grad enn i dag. Vi må gi intern opplæring og veiledning av medarbeidere, slik at de kan være profesjonelle omsorgsgivere for barna og stille krav.

Vi er ikke i mål, og vi jobber i en sektor hvor vi aldri kommer i mål – vi kan alltid bli bedre.

Kan ikke løse oppdraget alene

Til slutt vil vi si: Det har aldri vært tryggere og sikrere i barnevernsinstitusjoner enn det er i dag.

Vi har bedre verktøy for å sikre gode opphold i institusjon. Vi har god kompetanse på det som er vårt mandat, og kompetansen blir stadig bedre.

Mange barn får god helsehjelp, men ikke alle. Nå bygger vi opp tverrfaglig helsekartlegging for alle barn som barnevernet skal hjelpe utenfor eget hjem. Her samarbeider barnevern og helse, og slik kan vi sammen sette inn riktige og virkningsfulle tiltak ut fra kunnskap om barnets behov.

Vi har fått tydeligere mål og forventninger til utvikling av barnevernsinstitusjonene. Det betyr at vi har et godt utgangspunkt for å bli enda bedre, og det har vi tenkt å fortsette vårt arbeid med.

For barna med store og sammensatte behov kan vi imidlertid ikke løse oppdraget alene.