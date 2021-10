Kort sagt, tirsdag 12. oktober

Kan vi få til at du får dusje når du vil?

Astrid Ladderuds kronikk «Hjemmet mitt er blitt en institusjon» gjør sterkt inntrykk, også for oss i Pasient- og brukerombudet. Loven tallfester selvsagt ikke hvor ofte man bør dusje. Men har du rett på helsehjelp, skal du også få ivaretatt personlig hygiene. La det ikke være tvil: Å dusje oftere enn hver sjette uke kan trygt sees på som det.

Når sykdom og ulykker treffer oss, kan vi som kjenner systemet og lovtekstene, raskt hjelpe deg med å finne ut:

hvilke rettigheter du har

sortere hvilke problemstillinger det er lurt å ta tak i først

hvilke instanser må kontaktes for å oppklare det som er uklart

Vi kan delta i møter med tjenesten og stå sammen med deg for å tale din sak. Å formulere og videreformidle spørsmål, tilbakemeldinger og klager er viktig hjelp vi gir, helt uavhengig og gratis.

Vi lytter til og hjelper tusenvis av pasienter og brukere hvert år. Via de unike erfaringene vet vi at det gir økt mot til å sørge for egen eller sine nærmestes rettssikkerhet.

Ladderuds rett til å bestemme over egen hygiene forsvant over natten. Slik skal det ikke være.

Jannicke Bruvik, pasient- og brukerombud i Vestland, kontor Bergen, Nasjonalt koordinerende ombud

Ingen nobelpris til Julian Assange

Vi har vært vitne til en utdeling av Nobels fredspris hvor journalistene Maria Ressa og Dimitry Muratov delte prisen. De får prisen for sine forsøk på å sikre ytringsfrihet, et vilkår for demokrati og varig fred, sa komitéleder Berit Reiss-Andersen. Sannhet og fakta er under angrep, la hun til.

Høyst fortjent! Etter dette innslaget på Dagsrevyen kommer et intervju med Norges påtroppende statsminister. Jonas Gahr Støre (Ap) forteller at det var han som forslo den ene kandidaten, og gir sin begrunnelse. De to er individer med ekstremt mot som med fare for eget liv gjør sitt arbeid, sa han om vinnerne.

Deretter ser vi et innsalg på Dagsrevyen hvor Norges nåværende statsminister Erna Solberg (H) leser opp noen ferdigskrevne setninger hvor hun priser vinnerne og forteller hvor viktig deres arbeid er for demokratiet og for å holde makten i sjakk.

Verden må etter dette få inntrykket at det er den norske regjeringen som står bak utdelingen av Fredsprisen. Mange utenfor våre grenser vil kanskje tenke at en annen profilert journalist som sitter i fengsel for sitt arbeid, også burde ha vært med på å dele prisen. De vil kanskje tro at regjeringen og Nobelkomiteen ikke turte gi prisen til Julian Assange i Wikileaks av politiske grunner og av frykt for USAs reaksjon.

Dette tror også jeg.

Arvid Ystad, sivilingeniør

Skatt skaper ikke verdier

«Skatt skaper ikke verdier» var overskriften på en artikkel jeg skrev i Aftenposten 1. oktober. I et innlegg 7. oktober spør leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, hva jeg mener med det.

Han spør konkret om jeg mener at det bare skjer økonomisk verdiskaping i privat sektor, eller om jeg mener at for eksempel utdanning og helse ikke skal finansieres av det offentlige, det vil si med skatt.

Jeg tror kanskje Handal allerede vet svaret: Verdiskaping skjer både i privat og offentlig sektor, og det offentlige bør ha ansvaret for å finansiere og sørge for at alle får likeverdige og kvalitativt gode tjenester innenfor blant annet utdanning og helse.

Likevel er ikke min overskrift feil. Det koster penger å drive inn skatt.

Tommelfingerregelen i Norge er at det koster 25 øre å drive inn én krone i skatt. Dermed kan man si at skatt ikke skaper, men ødelegger verdier. Men så kan bruken av midlene skape nye verdier som retter opp dette.

Hvordan regnestykket til slutt ser ut, og om det går i pluss eller minus, avhenger av hvordan pengene brukes, hvilke skatter som økes og hvor høye skattene er.

Kristin Clemet, leder, Civita