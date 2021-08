En bønn til dem som skal tenke på utplassering av flere elbil-ladere

Aase Tveito Fersk elbil-eier

Det tar mellom 20 og 50 minutter å hurtiglade en elbil. Det siste man vil, er å sitte på en støyende bensinstasjon mens man venter, skriver Aase Tveito. Her lader hun ved helleristningene på Hamarøy.

Som ferske elbil-eiere kjørte vi Bergen–Tromsø og tilbake i sommer. To ladestasjoner skilte seg ut.

Sommeren 2021 skulle «alle» med ny elbil på biltur i Norge. Det har vært mye snakk om ladekøer, håpløse betalingsordninger og vanskelige brukergrensesnitt, men jeg synes vi også skal snakke litt om plassering av ladestasjonene.

Å levere strøm til en bil er fundamentalt forskjellig fra å levere bensin. NRK har skrevet om at bensinstasjoner skal bli energistasjoner. Dette er etter min mening en feilslutning. Det tar mellom 20 og 50 minutter å hurtiglade en elbil, og det siste man vil, er å sitte på en støyende bensinstasjon, kanskje bare med en kiosk til å gi ly for regnet.

Kun to perfekte steder

Som ferske elbil-eiere har vi i sommer kjørt Tromsø–Bergen og tilbake på litt over tre uker. To steder fant vi ladere til elbil som var kjempeflott plassert: På Hamarøy, ved avkjøringen til Steigen på E6, hadde Mer plassert en ladestasjon der det er naturlig å stoppe for å se på helleristninger. Ved Bremuseet i Fjærland var det også god ladekapasitet. Perfekt for en kjapp tur innom museet og enkelt å gå ut og flytte bilen noen meter når appen varsler at lademålet er nådd.

Vi var også på andre godt besøkte turistattraksjoner, slik som Loen Skylift og middelalderkirken på Gildeskål. Her var det ikke spor av ladere. Båtturen og vandreturen til Engenbreen (fra Fylkesvei 17 i Halsa) tar tre–fire timer. Da vil en 20-kW-lader være tilstrekkelig til at bilen er fulladet når man kommer tilbake.

En bønn til dem som skal plassere

Også overnattingsstedene bør tenke over at deres veifarende gjester etter hvert vil se på ladetilbud som like naturlig som wi-fi i dag. For overnattingsgjester er det tilgang på ladere, ikke ladehastighet som er viktigst.

Så her kommer en bønn til dem som skal tenke på utplassering av flere ladere: Ikke sett dem i bakgården til bensinstasjoner. Tenk på at kundene deres skal ha noe hyggelig å ta seg til mens bilen fores med strøm.

Og til dere som ønsker at turistene skal stoppe akkurat hos dere: Ta kontakt med leverandørene av ladestrøm og få et fortrinn i kampen om kundene i årene som kommer.