Kort sagt, tirsdag 17. august

Moralsk ytringsplikt

Akademisk ytringsfrihet betyr at forskere på universiteter har frihet til å ytre seg.

Forskere må forutsettes å være bedre informert innenfor sine områder enn de fleste andre. Kompetanse i forskningsmetoder kan også gjøre det lettere for forskere å skille mellom sant og usant. Men følger det med kompetanse og den akademiske ytringsfriheten også en plikt til å ytre seg?

I en del land som de nordiske, betaler det offentlige både grunnutdannelse og akademisk utdannelse. Hva kan samfunnet vente tilbake? Bør forskere ytre seg ikke bare i vitenskapelige fora, men også i offentlighet og i den offentlige debatt?

Aftenposten refererer 11. august til forskere som føler sin ytringsfrihet truet av negative kommentarer fra kolleger, frykt for ikke å få fast stilling eller «dislikes» i sosiale medier. Jeg vil hevde at forskere har en moralsk plikt til å ytre seg, også om det koster.

Når forskere og journalister i noen land er villige til å risikere livet ved å ytre seg, skulle ikke norske forskere tore å risikere et stillingsopprykk eller negativ omtale på sosiale medier?



Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus, UiO

Eplehageutbyggernes beste venner

Arbeiderpartiet er eplehageutbyggernes beste venn, mente jeg i et debattinlegg i Aftenposten. Det skrives mye merkelig om boligmarkedet, svarte tidligere sjeføkonom i Prognosesenteret, Kjell Senneset.

Når politikere er fullstendig handlingslammet og boligprisene går til himmels, er det på tide å slå alarm. Presset på boligmarkedet har store konsekvenser. Politikere må ta strategiske grep nå. Boligdebatten bør komme øverst på agendaen til høstens stortingsvalg.

Eplehageutbyggere blir steinrike, med applaus fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Dette kan da ikke være i tråd med likhetsprinsippet?

Senneset hevder nye boliger er dyrere enn gamle boliger. Ikke akkurat noen stor nyhet med det kostnadsnivået vi har i Norge.

Jeg påstår ikke at det at må bygges så lite som mulig. Mitt hovedbudskap er at det må reguleres ut nye tomter i Sørkedalen og Maridalen uten at dette kommer i konflikt med markagrensen, og at man ikke kan sitte og vente i åtte år på at Filipstad-området skal bli ferdig regulert.

Per Erik Dahl, Oslo