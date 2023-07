Tyven, tyven skal du hete

De aller fleste vil nok i løpet av livet utføre et lovbrudd som kunne kvalifisert til 3000 kroner i bot, skriver Hilde Holsten. Bildet er fra 1. juli da Bjørnar Moxnes (Rødt) møtte pressen etter at solbrilletyveriet ble kjent. Vis mer

Alt annet Bjørnar Moxnes (Rødt) er eller har gjort, virker nå å være sekundært.

Det er noe middelaldersk over norsk presses dekning av Bjørnar Moxnes’ (Rødt) solbrilletyveri. I medienes øyne ser det ut som at Moxnes nå er blitt en tyv – hans livs feiltrinn på Gardermoen er nå fullstendig definerende for hvem han er.

Noen eksempler: Tidligere i juli spurte et nyhetsanker i TV 2 et Rødt-medlem om han hadde tillit til Moxnes og fikk svaret ja. Da fulgte journalisten forarget opp med «men han er jo en tyv!» En kommentar av NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen hadde overskriften «Vaktbikkja kunne ikke ledes av en tyv». Hennes kollega Lars Nehru Sands kommentar tidligere i juli het «Tyven på tinget». Alt annet Moxnes er eller har gjort, virker nå å være sekundært – for her har vi med en tyv å gjøre.

En forbrytelse?

Så grov er kanskje Moxnes’ overtredelse? Aftenposten ser i hvert fall ut til å mene det. Da Moxnes’ avgang ble kjent, publiserte Aftenposten en kommentar av politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim på Facebook. Statusteksten: «Marie Sneve Martinussen overtar som leder av Rødt som konsekvens av en forbrytelse på Gardermoen».

Moxnes er ikke bare en tyv, han har begått en forbrytelse.

Hans livs feiltrinn på Gardermoen er nå fullstendig definerende for hvem han er

Store norske leksikon definerer en forbrytelse som en «grovere straffbar handling». Det er ikke helt enkelt å forstå at noe som kvalifiserer til et forelegg på 3000 kroner, er en «grovere straffbar handling». Til sammenligning fikk partileder i Høyre Erna Solberg et forelegg på 20.000 kroner for sine brudd på koronareglene. Vil det være rimelig å si at Norge ble ledet av en forbryter resten av hennes regjeringsperiode?

En enkel refleksjon

Ingen av oss er tjent med en slik måte å snakke om hverandre på. De aller fleste, inkludert journalister og kommentatorer, vil nok i løpet av livet utføre et lovbrudd som kunne kvalifisert til 3000 kroner i bot. Har du kjørt 15 kilometer i timen over fartsgrensen noen gang, Alstadheim? Snakket i en håndholdt mobil mens du kjørte, Aglen? Begge deler straffes med høyere bøter enn det Moxnes fikk, uten at det hadde vært rimelig å la slike lovovertredelser definere personene bak.

Mye kan sies, og veldig mye er sannelig allerede sagt, om saken som startet med et tyveri på Gardermoen og endte med en partileders avgang. Men når støvet nå legger seg, og mens vi venter på den neste politiske skandalen, kan en enkel refleksjon være på sin plass: Hvordan ville du selv ønsket å bli snakket om dersom det var du som hadde dummet deg ut?