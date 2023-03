Påstander i avisoppslag kan destabilisere Polen

15.03.2023 23:00

Nylig ble polsk opinion rystet av et avisintervju i tyskeide Newsweek-Polska. Der påstår den tidligere politikeren Marek Zagrobelny at han deltok i valgfusk da han var medlem av valgkommisjonen fra partiet PiS:

«Et medlem av valgkommisjonen tar diskret en penn, maler et kors på tuppen av fingeren, og når hånden berører stemmeseddelen, blåser han på fingeren slik at blekket er vått og gjør et kryss, som om han stempler med et segl.»

Zagrobelny kritiserer lovendringen som vil øke valgdeltagelsen gjennom flere valglokaler. Han påstår at lokalene vil være skjult for opposisjonen. Tiltaket om elektronisk overvåking av stemmetelling nevnes ikke i artikkelen.

Faglig kritikk er kommet fra valgforsker Lukasz Pawlowski, president for National Research Group IBSP. Han kaller artikkelen «den største skandalen og uansvarligheten på mange år».

Han skriver: «Det er innholdet i teksten som er lettest å verifisere: Man har gjennomført Ipsos-undersøkelser utenfor valglokalene i årevis. I 2019 var forskjellen mellom PiS-resultatet og exit-målingen 0,01 pp.

Ekstra kryss-teorien kan tilbakevises på 5 minutter ved å sjekke Statlig Valgkommisjon data.»

«Usynlige nye kommisjoner: Dette er et argument så absurd at jeg ble stum.»

Han advarer:

«En forside som denne i Newsweek kan føre til menneskelige tragedier som 6. januar i USA eller nylig i Brasil.»

Zagrobelny ødelegger folks tillit til valg, selve fundamentet i demokratiet.

En polsk versjon av stormingen av den amerikanske kongressen vil være en tragisk konsekvens av slike uansvarlige utspill.

Dette vil destabilisere Polen, et land som er avgjørende med tanke på hjelp til Ukraina.

Afrodyta Papadopulu, på vegne av Polsk-Norsk Dialoggruppe