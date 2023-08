Barnefamilier skal også kunne bo i Oslo

Publisert: 08.08.2023

Dette er et debattinnlegg.

De høye boligprisene stenger folk med vanlig inntekt ute. Men Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe tar feil når hun peker på leilighetsnormen som problemet.

Den gjelder i fire sentrumsbydeler og sikrer at det finnes både store og små leiligheter. Den gir mer stabile bomiljøer og bidrar til at barn ikke må bytte skolekrets midt i et skoleløp – at familier kan bo med et livsløpsperspektiv. I de andre 11 bydelene gjelder den ikke. Det er fullt mulig å bygge flere små leiligheter. Det er viktig, for det trenger vi. Men vi trenger også flere større leiligheter.

Arbeiderpartiet vil bruke alle kommunens verktøy for å sikre at det reguleres og bygges nok. Det er det aller viktigste vi kan gjøre lokalt for å få ned boligprisene. Men dette er ikke er en utfordring vi kan løse alene. Vi trenger et bredt boligforlik i Oslo, hvor vi finner gode tverrpolitiske løsninger for å løse oslofolks utfordringer, sammen med eiendomsaktørene. Det har Oslo Høyre sagt nei til. Det er veldig synd, men da får vi andre ta ansvar.

Rina Mariann Hansen, ordførerkandidat (Ap), Oslo