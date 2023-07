Skjønnmaler situasjonen

«Vi sliter med styringen i forsvarssektoren». Det er ordene til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), ikke mine. Tilsvarende uttalelser har kommet fra departementsråden i Forsvarsdepartementet, forsvarsjefen, sjefen for Forsvarsstaben og ikke minst: Riksrevisjonen.

I sitt tilsvar til min kronikk 2. juli fastslår forskningssjef Sverre Kvalvik at dette ikke stemmer, for Forsvarets forskningsinstitutts forskning «tyder altså ikke på at Forsvaret preges av svak styring og sløsing». Hvordan Kvalvik i sin forskning har kommet til en annen konklusjon enn ledelsen i forsvarssektoren og Riksrevisjonen, er ikke klart.

Kvalvik skriver også at Forsvaret årlig investerer 20–30 milliarder kroner – blant annet i IKT. Han skriver: «Våre studier finner at investeringsprosessen i Forsvaret gir god kontroll og styring over hva midlene går til.» Riksrevisjonen finner igjen noe annet og skriver på side syv i sin rapport om IKT i Forsvaret: «Svak styring har medvirket til utfordringene på IKT-området og svekket verdien av investeringer.»

Kvalvik beskylder meg for å avspore debatten. Jeg kunne beskylde ham for å skjønnmale situasjonen.

Paal Sigurd Hilde

Professor i militære studier, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høgskole