Det jobbes ikke mindre med rusproblematikk i Oslo vest enn mange andre steder

Det forebyggende arbeidet må starte før russetiden og være i samarbeid med foreldre, skole og ikke minst ungdommene selv. Slik når vi flere enn som utekontakt på en russebuss, skriver debattantene.

Men vi jobber annerledes.

04.07.2023 20:00

Vi leste med stor interesse påstander i professor Willy Pedersens kronikk i Aftenposten 5. juni med tittelen «Ungdom på vestkanten drikker og ruser seg mest. De går for lett under radaren».

Takk til Pedersen som setter fokus på hva som må gjøres for ungdommen i de vestlige bydelene. Lenge har den viktige satsingen med å utjevne sosiale forskjeller og hjelpe ungdom som bor i de østlige bydelene, vært tematisert i mediene. Nå settes endelig også søkelyset på unge i de vestlige områdene i Oslo og deres høye forbruk av alkohol og kokain.

I vårt område er det etablert utekontaktsamarbeid som betraktelig øker tilstedeværelsen i bybildet rundt Majorstuen, Frognerparken og andre områder hvor ungdom ferdes. Dette er basert på Oslo vest-kartleggingen av ungdomsmiljøet på Majorstuen i 2020, som synliggjør ungdommenes mobilitet på tvers av Oslo.

Flere tiltak

Oslostandarden for oppsøkende arbeid blant utsatt ungdom, vedtatt av bystyret i 2020, presiserer at bydelsutekontaktene skal gjøre seg tilgjengelige slik at det blir lett for utsatte unge å få kontakt. De oppsøkende tjenestene skal bygge tillit og være et viktig bindeledd mellom utsatte unge og øvrig hjelpeapparat.

Systematisk oppsøkende arbeid lokalt, rusforebyggende tiltak både på skole og ute i det åpne byrom og nye tilbud som psykolog på skoler, ruskonsulent ung, ungdomslos og familieveileder øker tilgjengeligheten vår. I tillegg har vi styrket helsestasjon for ungdom, opprettet helsestasjon for gutter i Oslo og etablert Ung Arena Vest.

Ungdomstjenestene og de lovpålagte helsetjenestene i vest tilbyr samtaler og støtte for ungdom som tar kontakt. Disse individuelle samtalene gir ungdommene en trygg arena for å dele egne erfaringer, få veiledning og utvikle mestringsstrategier for å takle utfordringer med rusbruk eller andre forhold i livet sitt. Dette gir lavterskeltjenestene større mulighet for tidlig identifisering og handling overfor mulig problemutvikling hos ungdom.

Familieveileder er tilgjengelig for foresatte som trenger hjelp, råd og veiledning i hvordan møte og tilnærme seg egne tenåringer.

Påvirker liberalisering de unge?

Én refleksjon er om den økende bruken av rusmidler har sammenheng med den pågående liberaliseringen av rusmidler i samfunnet. Oppleves restriksjoner i samfunnet som gradvis moderert? Bidrar dette til økt tilgjengelighet og aksept av rusmidler? Våre tjenester ser en endring i holdningen til rus hos ungdom. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan denne utviklingen påvirker ungdom og deres oppfatning av rusmidler. Undersøkelsen «Ung i Oslo 2023» viser at Oslo-ungdom er delt i synet på hvorvidt hasj og marihuana bør bli lovlige rusmidler. Flertallet er imot, mens fire av ti er for. Blant guttene på Vg2 og Vg3 er et flertall for, mens et betydelig flertall av både gutter og jenter på ungdomstrinnet er imot.

I vest foregår salg og bruk i stor grad i private hjem, og i mange tilfeller i sosiale medier

Et annet spørsmål er: Trenger vi sosionomer til å løpe etter 18-19-åringene inne på russebussene og utesteder, slik Pedersen foreslår? Det kan gi en kortvarig effekt og virke skadereduserende den ene kvelden på den ene bussen eller utestedet, men vil neppe føre til en varig endring for ungdomsmiljøet som helhet. Det vil heller ikke være et godt forebyggende tiltak på sikt.

Det forebyggende arbeidet må starte før russetiden og være i samarbeid med foreldre, skole og ikke minst ungdommene selv. Slik når vi flere enn som utekontakt på en russebuss.

Forskjellene mellom øst og vest

Arbeidet mot rus er forskjellig i Oslo øst og Oslo vest. I de østlige delene av byen foregår salg og bruk mer åpent, gjerne i gatene. I vest foregår det i stor grad i private hjem, og i mange tilfeller i sosiale medier, som «Peter på Snap» som selger både sprit og stoff. Salget foregår mer skjult eller på private adresser, enn midt i Majorstuakrysset, selv om det også kan skje.

Ung i Oslo 2023-undersøkelsen viser en økning i bruken av alkohol og kokain blant ungdom i de vestlige bydelene. Samtidig foregår det et systematisk oppsøkende arbeid og rusforebyggende tiltak i disse områdene.

Oslo vest jobber ikke mindre med rusproblematikk, men annerledes enn mange andre steder. Vi tar derfor Pedersens oppfordring om å fortsette å utvikle tjenestene, særlig i en tid med økende liberaliseringen av rusmidler, som vi mener påvirker de unges holdninger.

