Er «hypen» rundt norsk fotball berettiget?

Antall lag i Eliteserien og Obos-ligaen bør reduseres slik at toppnivået blir høyere, mener Alexander Bendiksen.

Det hevdes at norsk fotball er på vei opp og frem. Tallene forteller oss noe annet.

20.06.2023 20:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I 2019 skrev jeg en artikkel om status på norsk herrefotball. Den viste en høy gjennomsnittsalder og mange utlendinger som tok spilletid fra unge norske talenter i Eliteserien.

De siste par årene har den allmenne oppfatning vært at norsk fotball virkelig er på vei opp og frem.

A-landslaget spiller bedre fotball enn noen gang.

Aldersbestemte landslag kommer oftere i sluttspill.

Vi selger unge spillere til utlandet tidlig.

Nasjonale ligaer for toppklubbenes akademier er etablert.

Og det brukes totalt sett store ressurser på spillerutvikling.

Vi befinner oss i en revolusjon, sier leder for trener- og spillerutvikling i Norges Fotballforbund Håkon Grøttland til NRK, og det er mange steder der ressursene blir brukt effektivt i barne- og ungdomsfotballen.

Men hva forteller egentlig tallene om statusen i norsk herrefotball i 2023?

En viss forbedring

Artikkelen fra 2019 viste at en tredjedel av spillerne som startet for et eliteserielag, kom fra en annen nasjon enn Norge. Gjennomsnittsalderen var 26 år, og kun åtte spillere var fortsatt i juniorkategorien.

Denne gangen har jeg inkludert Obos-ligaen og Postnord-ligaen i mine undersøkelser. Tallene nedenfor er hentet fra serierunden i de tre øverste divisjonene i uke 23. Jeg gikk gjennom startoppstillingen til samtlige lag (60) og fant følgende:

Da jeg skrev artikkelen i 2019, befant A-landslaget for herrer seg på 50. plass, og fire år senere er statusen 44. plass.

Ja, det er en viss forbedring. Men vi har fortsatt ikke kvalifisert oss til et sluttspill på seniornivå, der resultatene faktisk betyr noe, på nesten et kvart århundre.

I Eliteserien er gjennomsnittsalderen fortsatt 26 år, og nesten ingen spillere i juniorkategorien får spilletid på noen av divisjonsnivåene (hvis vi ser bort fra andrelagene, som er pålagt det). Spillere fra andre nasjoner opprettholder fortsatt et jevnt middels nivå og tar en betydelig del av spilletiden. Det mest påfallende er derimot at statistikken for Obos-ligaen nesten er identisk med Eliteserien.

Få virkelig gode spillere

Det er liten tvil om at det er mange norske talenter i Norge og utlandet som kan nå det høyeste nivået. Men pr. dags dato er det få virkelig gode seniorspillere på A-landslaget.

Vi har en verdensstjerne i Erling Braut Haaland og én på hyllen under i Martin Ødegaard. Etter disse to, som den tidligere fotballspilleren Terje Liverød riktig påpekte i Dagsavisen, er det få virkelig gode spillere i internasjonal sammenheng.

I den siste landslagstroppen har ti spilt i en topp-5-liga denne sesongen, men kun fem av disse har spilt regelmessig hver helg.

Fotballtrener og tidligere fotballspiller Stig Inge Bjørnebye uttalte i Nettavisen følgende om Liverøds rapport: «Jeg velger å se det på to måter: Man kan konkludere med fremgang basert på noen enkeltspillere og enkelte klubbers suksess over en relativt kort periode, og lene seg bakover og dyrke det. Eller man kan problematisere hvordan vi faktisk blir hengende etter den internasjonale utviklingen.»

Tidligere Josimar-redaktør Frode Lia sa til VG: «Landslaget har ikke hatt dårligere utvalg spillere på 30 år.»

Det aller viktigste verktøyet vi har for utvikling, er høyt nivå på motstanden man møter på trening og i kamp. I Norge er nivået utvannet på toppen, og da blir det heller ikke mange virkelig gode spillere.

Fire lag fra Postnord-ligaen er klare for 4. runde i cupen for herrer. Foruten Bodø/Glimt, Molde og kanskje Brann er nivåforskjellen mellom de tre øverste divisjonene relativt liten.

I Norge er nivået utvannet på toppen, og da blir det heller ikke mange virkelig gode spillere

Hvordan skal norsk fotball frembringe flere topp-5-liga-spillere dersom de fremste talentene ikke får spilletid på seniornivå før lenge etter at de har passert junioralder, og på et nivå hvor de får tilstrekkelig utfordring?

Andelen utenlandske spillere er ikke nødvendigvis et problem. Men da må flertallet av dem være av en slik kvalitet at de hever nivået i ligaen – noe som ikke er tilfelle nå.

Moss, Grorud og Strømmen skiller seg ut

Det er verdt å merke seg at Rosenborg og Vålerenga denne sesongen flere ganger har uttalt at de har mange unge spillere, og at de vil variere i prestasjonene. Likevel stilte de til sammen med kun én juniorspiller!

Sammenligner man med tre av de fremste klubbene i Skandinavia når det gjelder både spillerutvikling og resultater – Nordsjælland, Midtjylland og FC København – ser man at de har en betydelig lavere snittalder på lagene sine enn de nevnte norske klubbene.

Videre viser det seg at det kun er to norske klubber blant de 12 yngste troppene i hele Skandinavia.

Med unntak av andrelagene til Vålerenga Fotball og Strømsgodset er det egentlig kun Moss, Grorud og Strømmen som skiller seg ut når det gjelder bruk av unge spillere i de tre øverste divisjonene.

Hvilke grep bør norsk fotball ta?

Reduser antall lag i Eliteserien og Obos-ligaen slik at toppnivået blir høyere. Øk antall lag i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen slik at flere unge spillere får spille seniorfotball tidligere.

Samtidig bør det vurderes å innføre et «alderstak» i Obos- og Eliteserien, slik det nå er for andrelagene.

Hvorfor investerer vi betydelige ressurser i barne- og ungdomsfotballen hvis vi til slutt ikke gir de talentfulle spillerne tilstrekkelig mulighet til å få jevnlig og tidlig matching på høyt seniornivå?

Er «hypen» berettiget? Nei, det virker ikke slik.