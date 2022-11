Dårlig underbygde beskyldninger om ME

6 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Jeg leste med interesse innlegget Fakta og myter om ME av Silje Endresen Reme, Signe Flottorp og Vegard Bruun Bratholm Wyller (Aftenposten, 25. oktober). De hevder at CBT og Graded Exercise Therapy (GET) kan gjøre mange pasienter friskere, og at det «er uredelig å påstå at det finnes vitenskapelige holdepunkter for at slike behandlinger gjør pasientene sykere».

Ordet «uredelig» lenkes til en bloggpost kalt GET and CBT are ineffective or cause harm in ME-patients, som refererer til 14 forskningsrapporter av mer enn 30 forfattere. Men artikkelforfatterne dokumenterer ikke beskyldningen.

Det finnes faktisk flere studier som gir vitenskapelige holdepunkter for at CBT og GET er skadelige, for eksempel: Black (2005), Snell (2013), Lien (2019) og Kujawski (2021). Et britisk universitet fant at CBT var skadelig for 58 prosent og GET for 81 prosent av 2274 pasienter, og at CBT gjorde 14 prosent og GET 21 prosent av pasientene sengeliggende og avhengige av andre for sin alvorlige ME.

Reme og kolleger påstår at prognosene er gode, men nevner ikke at bare 5 prosent av voksne pasienter blir friske. Som bevis på at CBT og GET er trygge og effektive, benytter de to rapporter fra Cochrane. Men på Cochranes nettside står det at rapportene er utdaterte og ikke bør benyttes.

Videre benytter forfatterne seg av en Lancet-kommentar uten å nevne at to av de tre forfatterne (Flottorp og Wyller) også var forfattere av den.

Dessuten refererer de til en systematisk litteraturgjennomgang (Ingman og kolleger, 2022) som rapporterte noe støtte for de positive effektene av CBT og GET, men en forverring i 11 prosent (CBT) og 14 prosent (GET) av tilfellene. En viktig begrensning ved disse studiene var at de fleste resultatene var selvrapporterte. De er altså ikke sikre på at CBT og GET faktisk førte til forbedringer.

Altså: CBT og GET fører ikke til objektive forbedringer og har en negativ effekt på arbeid og ytelse.

Og endelig: The British National Institute for Health and Care Excellence (Nice) konkluderte i 2021 med at CBT og GET ikke er effektive, ikke fører til bedring, og at GET er skadelig og ikke burde benyttes.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum

Mark Vink, lege og ME-ekspert, uavhengig forsker, Amsterdam, Nederland