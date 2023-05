Valgfrihet skal ikke være et økonomisk privilegium

15.05.2023 02:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Kontantstøtten er mer enn en nødløsning, den er prinsipielt viktig.

Aftenposten problematiserer at det er de som arbeider som finansierer valgfriheten for dem som velger kontantstøtte. Denne tankegangen gjør valgfrihet til en luksusfordel som bare ressurssterke foreldre har mulighet til å benytte seg av.

I Norge skal vi ha velferdsordninger som gjør at folk har en reell mulighet til å velge løsninger som faktisk passer deres situasjon. Ja, alle bør ha muligheten til å velge mellom barnehageplass eller kontantstøtte. Men hva som er det beste for den enkelte, legger ikke jeg meg opp i. Det bør heller ikke Aftenposten gjøre.

Aftenposten tar opp gamle fordommer om at kontantstøtten hindrer integrering og likestilling. Også her tar de feil. Nav-rapporten om kontantstøtte fra 2019 viser at økt kontantstøtte ikke påvirker hvorvidt småbarnsforeldre jobber eller ikke. De fant ingen forskjeller i jobbsannsynlighet for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn.

Å skrote kontantstøtten gjør det å kunne velge litt mer tid med barnet sitt til et økonomisk privilegium. Vi må passe oss for det.

Olaug Bollestad, KrF-leder