Kjernekraft igjen?

18.05.2023 23:00

I et debattinnlegg i Aftenposten 10. mai gir Rødt-politiker Mímir Kristjánsson inntrykk av at det har vært et krav om kjernekraft på Arbeiderpartiets landsmøte. Men det er lett å forveksle et lobbyutspill med krav fra grunnplanet.

Innlegget bekrefter at det pågår en intens søken etter enkle løsninger på klimakrisen. Fordi den tradisjonelle kjernekraften har et dårlig rykte, har interesser rundt næringslivsleder Trond Mohn lansert såkalte SMR-reaktorer (Small Modular Reactor) som «quickfix».

Hva fremtiden kan bringe innen kjernekraft, er usikkert. Men akkurat nå er virkelighetens SMR hverken mindre hverken rent fysisk eller i effekt enn de «gamle» første- og andregenerasjonsreaktorene. Og det er høyst usikkert om de er enklere å drifte eller billigere.

Muligens er de ideelt sett sikrere, men de har det samme behovet for brensel. Driftsproblemene er stort sett like, og problemene med høyradioaktivt avfall er de samme. Erfaringene med det franske/svenske prosjektet Astrid, det japanske Monju og det tyske Kalkar er ikke overbevisende.

Det tilhengerne av SMR-reaktorer ikke skriver om, er at «raske» fjerdegenerasjonsreaktorer av denne typen krever brensel av høyanriket uran eller brensel opparbeidet med plutonium. Og skal det ikke importeres, må plutoniumet skaffes fra mellomlagret brensel i Norge. Og da trengs en plutoniumsfabrikk. Det er på tide at SMR-lobbyen snakker ærlig om dette.

Det er lite trolig at grunnplanet i Arbeiderpartiet kan ha innsett behovet for en plutoniumsfabrikk. Derfor tror mange at SMR er en slags «quickfix». Selv om Kristjánsson har rett i at ledelsen i Ap ikke liker slike forslag, så er nok partiledelsen på tryggere grunn her enn Kristjánsson.

Lars Borgersrud, historiker