Da vi leste anmeldelsen i Aftenposten om Bjerke danserevy 2018, Norge i Rødt, Hvitt og Oss, ble vi knust. Men er man med på leken, må man tåle steken. Det har vi fått med oss at Aftenposten er opptatt av.

Likevel handler ikke dette innlegget om at vi ble lei oss. Det handler om oss. Vet anmelderen egentlig hvem vi er?

Store skritt for oss

Per Christian Selmer-Anderssen skriver at vi stiller med «Oslos mest påkledde burleskdans». Det stemmer nok på en prikk. Og det er det også flere grunner til. For hvor mange foreldre så du blant publikum på tirsdag? De som dukket opp på den fullsatte premièren var stort sett medelever, lærere, venner av lærere, folk fra lokalmiljøet, andre med tilknytning til skolen. Men foreldrene våre? De var i fåtall, for dette er en ganske ukjent verden for mange av dem.

Å delta på danserevy i Groruddalen betyr for mange av oss å bryte med normer vi er oppvokst med. Det betyr av og til å trosse foreldrene våre sine råd og vilje for å stå på scenen og gi alt. Vi bruker ikke sjal i revyen – og takk for at du ga oss kompliment for sangen vi har skrevet om nettopp dette dilemmaet. Likevel er det et stort skritt for mange av oss.

Ingen lang revytradisjon

Vi vet at det finnes flere elever på skolen vår som kanskje kunne ønske å delta i revyen, men som lar være fordi foreldrene mener at det ikke passer seg, eller at man heller må bruke tiden sin på skolearbeid. Og det er nettopp dette vi forsøker å fortelle med revyens tema i år: Norge i Rødt, Hvitt og Oss. Du sier at elevene burde sette et større preg på revyen – men vi gjør jo det. Du kaller vår tolkning av norske stereotypier for utdatert. Men det er jo nettopp slik vi ser på nordmenn.

Du sier at lærerne våre burde få sparken, men det er takket være disse to lærere som begge underviser på toppidrett dans, at vi i det hele tatt har en revy her på Bjerke, og at denne oppsto for første gang for tre år siden. Vi har ikke en lang revytradisjon, vi jobber på dugnad og håper hvert år at så mange som mulig vil komme og se på oss.

Vi er annerledes

Ja, en god anmeldelse gjør at vi får massevis av motivasjon til å fortsette. Men vi må tåle en dårlig anmeldelse også. Og så vanskelig er det heller ikke, for revyen vår bidrar også til at skolemiljøet vårt blir enda bedre, at vi får vist oss frem på en måte som vi ikke alltid får til i klasserommet – og at vi rett og slett opplever mestring og føler oss bra.

Men poenget vårt er: Vi er annerledes. Vi har en annerledes revy – en danserevy – fordi det er det vi kan, det vi liker og det vi er gode på. Vi har en revy uten klassiske innslag som satiriske sketsjer og avkledde jenter. For vi er ikke sånn. Vi har en fot i hver kultur, og det er både forvirrende og givende, frustrerende og gøy. Det er det vi prøver å vise i vår revy.

Vi vil vise hvem vi er, og vi tror at vi selv er best på å vite akkurat det. Kanskje gjør dette at vi ikke passer inn i den klassiske revyverdenen – men dette er oss, groruddalsungdommen.

