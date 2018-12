Kort sagt, søndag 16. desember

Fostertest: Liten viten, stor vilje

Mens vi påviser faktafeil i Uviten-spalten, svarer ansvarlig fagredaktør Nina Kristiansen med tittelangrep og sterke følelser 4. desember. I sin iver etter å tilby blodtesten som kan kartlegge fosterets egenskaper (NIPT) til «alle kvinner», underslår hun at selv nøyaktige tester gir mange feil når de brukes på grupper med lav risiko.

La oss si at en test fanger opp alle affiserte fostre og friskmelder 99,9 prosent av alle friske. Hvis vi undersøker en gruppe på 1000 kvinner der ett foster har tilstanden, vil testen finne dette ene fosteret. Samtidig vil ett friskt foster feilaktig bli klassifisert som sykt (0,1 prosent av 1000). Det vil si at en svært nøyaktig test gir ett feil testsvar i tillegg til ett riktig testsvar. For en ung kvinne som får et testsvar som tilsier avvik, er det 50 prosent sjanse for at dette svaret er feil. Hva betyr denne informasjonen for henne?

Gode valg forutsetter viten. Det er helt legitimt å ha sterke meninger i spørsmål om fosterdiagnostikk. Vi etterlyser fakta.

Bjørn Hofmann, professor NTNU og UiO, og Morten Magelssen, forsker, UiO

Kritikk av makt er ikke hat mot folkeslag

Motpolene i norsk offentlighet har aldri vært større. Å ha en «for eller imot-tilnærming» til sammensatte og komplekse samfunnsspørsmål gjør at man automatisk blir sett på som «den store, stygge ulven». Vi mister utrolig mye lærdom med en lite fruktbar tilnærming til samfunnet.

En ting jeg ofte registrerer at går igjen i norsk offentlighet, er hvordan kritikk av en statsmakt blir sett på som hat mot et helt folkeslag. Hvorfor noen automatisk gjør slike koblinger, uten å se hele bildet, er for meg et mysterium. Man burde for eksempel få lov å stille spørsmål ved og fordømme Israels okkupasjonsmakt av store deler av Palestina, og samtidig ha respekt for jødene og fordømme de grusomme drapene som ble utført av nazistene under andre verdenskrig. Akkurat som man burde få lov til å kritisere muslimske land, uten å utøve hat mot muslimer som folkegruppe.

Å ha flere tanker i hodet er normalt, og viser at man evner å reflektere over urettferdige forhold. Det er ofte menneskene, de som blir plassert i samme båt som en brutal statsmakt eller grusomme terrorister, som må lide.

Rade Almudaffar, skribent

Blir medisinsk utstyr tryggere med mer rapportering?

Aftenpostens Joacim Lund etterlyser i en kommentar handlekraft hos legene. Jeg skal ikke unnskylde brudd på meldeplikten, men journalistene forutsetter tydeligvis at myndighetene håndterer meldinger om svikt i medisinsk utstyr sånn at sikkerheten økes.

Legene skal melde «alt» av svikt eller mulig svikt i medisinsk utstyr. Hvis meldinger skal øke pasientsikkerheten, kreves tilstrekkelig datagrunnlag. La oss ta et eksempel: Pacemakerledningen «Brekkasje» har fem brudd i Norge. Er dette (for) mye? Da må man vite hvor mange pasienter i Norge som har «Brekkasje», hvor lenge de har hatt den, etc. Hva om alle disse pasientene var operert av samme lege? Kanskje legen la ledningen for nær kragebenet?

Ja til meldeplikt, men også kritisk gjennomgang av hva som skal meldes og hvordan myndighetene håndterer det. Opprettelse av nasjonale behandlingsregistre for alle livsviktige implantater i Norge er sannsynligvis den sikreste måte å øke tryggheten. Ja, Joacim Lund: Leger skal, vil og kan vise handlekraft. Handlekraft alene, uten innsikt, kunnskap og klokskap, kan imidlertid bli både dyrt og farlig.

Per Torger Skretteberg, overlege, Pacemaker- og ICD-senteret, Oslo universitetssykehus

Marte Michelet og antisemittismen

Marte Michelets bok har fått ros og ris. Mest ris. Veldig mye ris. Men er ikke det viktigste om boken kan bidra til å demme opp for den antisemittismen som ikke ble utryddet med andre verdenskrig?

Siri Næss, født 1927