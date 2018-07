Kort sagt, onsdag 18. juli

I Sverige støttes bøndene av butikkene

Norge er ikke det eneste landet som har krise på grunn av lite regn. I Sverige er situasjonen hard for landets matprodusenter. Vårt naboland sliter med at avlingene er små, og mange må redusere dyretallet. Nødslaktingen er dramatisk der, som hos oss.

I Sverige stiller imidlertid butikker opp for bønder ved å gi dem gratis frukt og grønt. Det gjelder varer som er blitt for gamle i butikkene.

Også i Norge bør varer som er gått ut av dato tilbys bønder.

Odd Kjell Skjegstad, Lillestrøm

Djevelens ildvann opp i røyk

Lege Lise-Lotte Haugan Sandstrøm spør i Aftenposten 14. juli hva som skulle tilsi en mer liberal holdning til cannabis. I realiteten ønskes justispolitisk liberalisering til fordel for illiberal, statlig regulering. Alkohol er skadeligere enn cannabis, likevel ble forbudet opphevet i 1926. Siden har en restriktiv alkoholpolitikk medført mindre bruk enn i alkoholliberale land.

Sandstrøm skriver at cannabisbruk kan være psykoseutløsende, at det kan påvirke læringsevnen, motivasjonen og skape avhengighet. Slikt kan legalt fremstilt cannabis derimot forebygge.

Under forbudstiden var alkohol kjent som djevelens ildvann. Det er en lykke for befolkningens helsetilstand at både produktutviklingen og informasjonskampanjene er blitt modernisert siden den gang.

Arild Knutsen, leder, Foreningen for human narkotikapolitikk

Jordbærplukking og journalist på bærtur

Kommentator Helene Skjeggestad gjør i Aftenposten 10. juli noen betraktninger rundt ungdommers nytte av å ha en sommerjobb. Hun må fullstendig ha misforstått poenget, og trekker inn innvandrere, utenforskap og fattigdom.

Alle ungdommer, også de fra familier med god inntekt, har stor nytte av å få et innblikk i voksenlivet og de arbeidsoppgaver som må gjøres. Samfunnet vårt er i ferd med å bli marinert i en oppfatning av at der er penger nok basert på oljeinntektene. Pengestrømmen kan bli borte før Skjeggestad, foreldre og hengekøyeliggende ungdom aner det. Da kan kanskje erfaring fra en og annen sommerjobb være bra å ha.

Sommerjobber er så mye mer enn jordbærplukking og ølservering. Her kan nevnes sommerjobber på industribedrifter, fiskefartøyer etc. Skjeggestad burde heve blikket utover Ring 3 i Oslo.

Per Hofseth, Oslo

Arendalsuka ikkje open for alle

Det er om ein snau månad klart for Arendalsuka anno 2018. At dette er ei veke open for alle, er alfa og omega for den største politiske leikegrinda i Noreg. Men det er ho ikkje!

Status 2017 var at 471 av 788 arrangementa ikkje var tilgjengelege for rullestolbrukarar. I år er fasiten 583 av 982! Om ein skal reikne med lokala som óg har handicaptoalett, er talet 731 av 982 .

Eg har kontakta NHF både lokalt og sentralt, Frank Kvarstein (sjef for stands og byareal) og Øystein Djupedal (dagleg leiar) , men dei ser ikkje ut til å ville ta tak i dette!

Anna-Maja Helgesdotter Andersen, ferierande i Arendal.

Frekke forbrukere

Er du en som handler, men hverken bryr deg om hvor, hvordan eller hvorfor? Vi kan kjøpe alt hva vi begjærer, uten å tenke på følgene. Er du i din fulle rett til å handle akkurat det du vil, der du vil? Ja! Selvfølgelig er du det. Men vær klar over at det har konsekvenser.

Du har fått med deg fokuset på for mye plast og hva det betyr for kloden? Og kjøttfrie dager har sneket seg inn i din bevissthet? Du har begynt å lure på hvem som lager klærne dine?

Hva kan du gjøre for å være en bevisst forbruker? Selvfølgelig kan du bestille varer på nett, for du har muligheten til det. Bare vær klar over at absolutt alle valgene du tar som forbruker, får konsekvenser.

Velger du å handle alt av klær når du er på storbyferie, så må du regne med at din lokale klesbutikk ikke overlever. Det blir tomme butikklokaler og døde sentrumsgater hvis du handler det du trenger, og det du har lyst på, andre steder enn hjemme.

Handle lokalt-kampanjer er ikke et rop om hjelp fra butikkene om å støtte dem. Det er en oppfordring om at du skal være bevisst på hvor du bruker pengene dine. Du skal vite at om du velger å handle lokalt, så er du med på å skape lokale arbeidsplasser og holde liv i sentrum.

Du velger å handle lokalt fordi butikkene fortjener deg som kunde fordi de driver en god butikk, hvor du får god hjelp, fine varer og fagkompetanse på kjøpet. Du velger å handle der fordi du har tenkt deg om. Fordi du ikke er en frekk forbruker, men en bevisst en.

Gøril H. Florvaag, butikkutvikler

Vold mot menn bagatelliseres

Forskerne Margunn Bjørnholt og Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), synes i Aftenposten 10. juli å mene at vold er bagatellmessig når offeret er mann.

I rapporten «Den mannlige smerte» fra Bufdir kommer det frem at både menn og kvinner utsettes for partnervold. Kjenner de to NKVTS-forskerne denne?

I frivillig arbeid for MannsForum er jeg tillitsperson for sårbare folk, blant annet voldsutsatte. Jeg ser mye gjensidig partnervold, dog med en maktubalanse i kvinners favør.

Vold mot menn underrapporteres, marginaliseres og bagatelliseres, slik Bjørnholt og Hjemdal gjør i innlegget. Er det snart på tide å behandle kjønnene likeverdig?

Even Anderson Langseth, styremedlem i MannsForum