Rektor ved Ulsrud videregående skole, David Dunlop, har skrevet en replikk publisert i Aftenpostens papirutgave onsdag 2. mai, på nett 30. april.

Hovedbudskapet er at man nå skal jobbe sammen for et godt ytringsklima på Ulsrud videregående.

Konteksten han skriver i, og det som er utelatt, gjør det vanskelig å være uenig med ham.

Utdanningsforbundet

Jeg vil imidlertid tilføre noen momenter som forhåpentligvis kan bidra til et litt bredere perspektiv.

Dersom skolereglementet var fulgt opp

«En rektor må følge loven.» Dette er en selvfølge. Det er også viktig at en rektor følger alle paragrafene i en lov.

Det kan for eksempel tenkes at undervisningstimen det ble sitert fra i fjernsynet, kunne vært annerledes dersom skolereglementet var fulgt opp slik at enkeltelevers rett til opplæring i et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven, var blitt bedre ivaretatt langt tidligere i skoleåret.

Det er også mulig at elevene ville følt seg bedre ivaretatt dersom skolen ikke hadde brukt fire arbeidsuker på å konkludere i saken.

Det ville i hvert fall ha gjort lærerens psykososiale arbeidsmiljø, en rett etter arbeidsmiljøloven, bedre.

Dersom man har gode rutiner for saksbehandling på skolene og disse følges, blir ikke en undersøkelse mer belastende enn nødvendig. I tillegg følger man da regler for god saksbehandling med blant annet mulighet til kontradiksjon.

Opplever tilrettevisninger som krenkende

«Tilrettevisning er en veiledning.» Ja, slik er det formulert i Oslo kommunes personalhåndbok.

Det er imidlertid slik at en skriftliggjort reprimande som blir liggende i personalmappen på ubestemt tid, oppleves som noe annet.

Min erfaring er at lærere ofte opplever tilrettevisninger som blant annet krenkende, forfølgende og straffende.

Jeg håper at denne opplevelsen i fremtiden vil tillegges større vekt i personalbehandlingen i hele utdanningsetaten.

Gode rutiner

«Vi har lært mye av saken.» Det er mange meninger om både innhold og form knyttet til saken på Ulsrud. Det er imidlertid et godt signal fra rektor at man er villig til å lære og eventuelt forbedre seg.

Jeg håper spesielt at ikke andre skoler kommer i en situasjon der man opplever § 9A-5 som «ny og upløyd mark», men heller har gode rutiner som blir fulgt og er kjent av alle.

Jeg er veldig glad for at rektor på Ulsrud vil involvere kollegiet på veien videre og vil oppfordre alle andre ledere i Osloskolen til gode og åpne samtaler med personalet sitt om de utfordringene som finnes, enten det er § 9A, ytringsfrihet eller læringsmiljø.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.