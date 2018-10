Kort sagt, tirsdag 8. oktober

Det er ikkke plass til ulv og sau i akademia

27. september har Beathe Øgård, leder i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), et innlegg der hun bruker Arne Næss’ saklighetsnormer mot sine motstandere i avkoloniseringsdebatten. Nå mente Næss selv at å gjøre noe slikt også er et tilfelle av usaklighet. Så jeg skal følge Næss og gå rett til noe hun sier som kan oppfattes som et argument: «Å anerkjenne andre metoder og erkjennelsesteorier innebærer ikke å erstatte de rådende.»

Dette høres jo veldig tolerant ut. Men to problemer vanskeliggjør denne harmonien. Vi får ikke høre hvilke andre metoder og erkjennelsesteorier det er snakk om, bortsett fra at det skal være noe urfolk holder på med.

Og dernest er det faktisk slik at «vestlig» vitenskap ikke aksepterer at noen av de kjente «vitenskapene» til urfolk skal få plass og ressurser på universiteter. Skulle vi anerkjenne slike, ville vi nettopp erstatte oss selv. Dette har ingenting med kolonialisme å gjøre, like lite som krav til konsistens er det. Her i verden er det visse ting som ikke kan leve sammen som et mangfold, for eksempel ild og vann, ulv og sau.

«Avkolonialistene» må selvfølgelig få lov til å lage sine egne forskningsinstitusjoner. Men vil de inn på universiteter, må de føye seg etter rasjonelle opptakskrav: det som er falsifiserbart og reproduktivt, dobbelblindtesting, og så videre. Snåsamannen er for eksempel blitt ønsket velkommen til å la seg testes, men nektet. Homeopati har prøvd, men har falt igjennom. Så ja: Her er det demarkasjonskrig.

Arild Pedersen, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Sats på egne, unge spillere

I de seneste år har de fleste fotballklubber på topplan i norsk fotball, også lokalt, satset i stor grad på kjøp av «ferdig utviklede» utenlandske spillere («løshester») og latt egne juniorer seile sin egen sjø. Når klubben rykker ned, forsvinner som oftest «løshestene», ref. en tidligere toppklubb i Buskerud, og da er juniorene greie nok, men er de parat og gode nok til å tre inn i A-stallen? Norsk toppfotball bør fremover satse knallhardt på innovasjon/ utvikling av egne spillere fra eget akademi/ junioravdeling, ellers vil norsk fotball bli mer og mer dominert av utenlandsutviklede spillere, som kommer og går, avhengig av «økonomisk vederlag».

Hva er billigst på lang sikt? Kjøp, eller leie av «ferdig utviklede spillere» fra utlandet, eller forestå egen talentutvikling?

En langsiktig og dokumentert strategi for talentutviklingen i en fotballklubb, i særdeleshet i en klubb på topplan, bør i utgangspunktet være sett fem – ti år frem i tid og inneholde et overordnet handlingsprogram/ plan pr. år.

Denne bør også inneholde årlige rammebudsjett for talentutviklingen og med årlig fokus og evaluering av de oppsatte mål vs. oppnådd resultat i akademiet, dersom man har etablert et slikt i fotballavdelingen.

Basert på de årlige realitetene, eksempelvis hvor mange potensielle spillere akademiet har «levert» til A-stallen, bør konsekvenser og eventuelle sidevirkninger av de oppnådde resultater trekkes, likeledes bør det tas lærdom av dette i de styrende organer.

Sist, men ikke minst, basert på fakta, bør det settes opp en tiltaksplan/ endringsplan i den hensikt å komme i «rute» i forhold til fastsatt handlingsprogram for talentutvikling av «egne spillere», dvs. i den hensikt å få alet opp flest mulig potensielle A-lagsspillere i klubben.

Gjermund Asplund