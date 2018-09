I fredagens utgave av Aftenposten skriver Reidar Müller om utfordringene ved å formidle jordskjelvrisiko i mediene. Det er et viktig tema. Dessuten er det flott at han anerkjenner at det kan være behov for et senter som samler all jordskjelvkompetanse i Norge, slik vi har foreslått.

Unødig frykt?

Norsar er et forskningsinstitutt med kompetanse på seismologi. Jordskjelvrisiko er et av flere områder vi jobber med.

Som forskningsinstitutt er vi selvfølgelig opptatt av å dele kunnskapen vår med så mange som mulig. Det er dessverre ikke så mange som vet at det flere steder i Norge forekommer årlige jordskjelv. Spillefilmen Skjelvet har som Müller påpeker, gitt oss en flott mulighet til å dele vår kunnskap. Det er vi glad for.

Müller er imidlertid bekymret for at vi bidrar til å skape unødig frykt i samfunnet. Det er selvfølgelig ikke vår hensikt.

Årlige skjelv i Oslo

Når vi har uttalt oss i forbindelse med filmen har vi hele tiden lagt vekt på følgende: Oslo er et område der det på grunn av geologiske forutsetninger forekommer årlige jordskjelv.

Vi vet også at det har vært store jordskjelv i Oslo tidligere. Det største var i 1904 med en styrke på 5,4. Det er relativt stort, og all erfaring tilsier at områder som har vært utsatt for store jordskjelv tidligere, blir rammet av et nytt stort skjelv. Vi har samtidig lagt vekt på at det er umulig å forutsi når et nytt skjelv kommer, hvor stort det vil være, og akkurat hvor det vil skje.

Kalde fakta

Alt dette er kalde fakta, og vi har vært opptatt av å si det som det er, ikke for å skremme folk, men for at beslutningstagere skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere risiko og tiltak. Det er en del av vår samfunnsoppgave.

Filmskaperne har laget en underholdende film der de kolossale konsekvensene i filmen er langt større enn det selv et stort skjelv vil ha i virkeligheten. Så får eksperter, som Norsar og Müller selv, gjøre så godt vi kan for å dele vår kunnskap på en faktabasert og balansert måte.

